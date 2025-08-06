麻雀樂團劇情1-10集｜譚俊彥能否擊敗姜大衛？李佳芯面臨考驗

TVB《麻雀樂團》6-10集劇情劇透，由羅永賢作為監製，黃偉強為編審，由譚俊彥、李佳芯、郭柏妍、姜大衞、韋家雄等人領銜主演的一套以麻雀為題材的電視劇。本文將會介紹這部劇的每集劇情劇透及演員介紹。

《麻雀樂團》第6-10集劇情

《麻雀樂團》第6集 (08/04)

家明入住司徒家後，程朗和程晴察覺到司徒久對家明的異樣關心，懷疑司徒久對她有意 。此時，享譽國際的天才指揮家金孝成應邀來港舉行演奏會，而委託人竟是歐陽宗 。港灣樂團正為缺乏指揮而煩惱，司徒久和張鐵認為事有蹊蹺，懷疑這是歐陽宗的陰謀，卻也別無選擇，只能與歐陽宗協商借用孝成，甚至被迫參與一場不公平的牌局 。家明的大提琴在一次搶劫中損毀，維修費高昂，司徒久想方設法幫助她，卻被拒絕 。無奈之下，司徒久找來張威和駿強，並帶家明到大龍鳳 。

《麻雀樂團》第7集 (08/05)

家明與司徒久、駿強、張威打麻雀時，發現大家故意「鬆章」讓她贏錢修琴 。她更加懷疑司徒久對她有追求之意 。歐陽宗一方面阻撓張鐵前往新加坡尋找樂團指揮，另一方面又利用法律條款威脅孝成不得離港 。孝成光顧程晴的快餐店，因未帶錢而要求賒賬，程晴則要求他對著鏡頭承認欠款 。程朗拿走家明的大提琴去維修，家明為此十分緊張，兩人甚至立下借據 。張鐵在尋找指揮方面處處碰壁，與司徒久等人商討對策 。既然歐陽宗想以公會主席身份對付大龍鳳，司徒久決定將計就計，加入麻雀公會 。

《麻雀樂團》第8集 (08/06)

家明的大提琴修好後，她以琴音答謝司徒久一家，琴聲勾起了司徒久與沈盈初次邂逅的回憶 。司徒久和張鐵首次與孝成會面，樂團希望能透過視像演奏來說服孝成擔任指揮 。儘管孝成對樂團批評得體無完膚，他仍打算與樂手們見面 。張威發現駿強出賣司徒久，當面對質時，駿強坦承被歐陽宗的優厚條件收買 。司徒久表面上付之一笑，內心卻十分苦澀 。孝成嚴厲批評眾樂手，張鐵則鏗鏘有力地反駁，成功捍衛了樂手們的尊嚴 。有人在大龍鳳門外派發利是搶客，司徒久前往公會理論，歐陽宗提議進行「打盲章」對決。

《麻雀樂團》第9集 (08/07)

孝成最終答應擔任指揮，原來是程晴利用他欠款的視頻，迫使他就範 。 「盲章」對決結束後，歐陽宗明確表示，只有讓他入主才能保住大龍鳳 。司徒久斷然拒絕，甚至打算以牙還牙，鬥派利是，寧願玉石俱焚 。孝成首次指揮港灣樂團練習，然而樂手們表現參差不齊，排練進度遠未達標 。家明私下找到孝成，孝成坦言樂手資質不足，對樂團不抱厚望 。儘管家明心中感到洩氣，但仍努力安慰著樂手們 。張鐵向司徒久獻計，透過張威找來一大群人，輪流到派利是搶客的雀館領取利是，最終迫使對方叫停了派錢計劃 。

《麻雀樂團》第10集 (08/08)

司徒久故意遲到，意圖挑釁麻雀公會的成員，特別是主席歐陽宗 。孝成已連續三天沒有到港灣樂團指揮練習 。程晴軟硬兼施地勸說，兩人在拉扯打鬧的場景卻被程朗撞見 。程朗誤以為兩人正在拍拖，暗中開始留意孝成 。張鐵暗中爭取到三名幹事的支持，希望能推舉司徒久參選公會主席，以打破歐陽宗的霸權 。儘管張鐵費盡唇舌，仍未能說服司徒久參選，氣得他拂袖而去 。張鐵生病在家休息期間，歐陽宗突然到訪，並以德旺集團CEO的優厚條件利誘張鐵跳槽 。司徒久得知此事後，匆匆趕回家中 。

《麻雀樂團》第1-5集劇情

《麻雀樂團》第1集(28/07)

大龍鳯麻雀館的第二代老闆司徒久，早年收養了程朗和程晴，三人情同兄妹。司徒久在店門口播放大聲的麻雀聲，為一位往生的老顧客送行。警察程朗接到投訴前來調查，卻引發了爭執。司徒久的得力助手張鐵與程朗、程晴一同在司徒家吃飯，期間司徒久突然表示希望程朗辭去警察職務，改由他接手麻雀館經營。不久，司徒久收到一隻神秘的USB，裡面錄有一名小女孩拉大提琴的影片，但他並不明白其中含意。當晚，司徒久夢見離開多年的妻子沈盈，並確認影片中女子的聲音是沈盈的，且沈盈為他生了一名女兒。

《麻雀樂團》第2集(29/07)

司徒久在家添置了昂貴的音響設備，讓程朗和程晴感到疑惑。港灣業餘樂團的首席大提琴手家明因未能通過職業樂團的面試，心情低落，更接獲學生家長停止大提琴課程的消息。港灣樂團的贊助商也終止合作，迫使演奏會取消，家明大受打擊。司徒久再度收到另一個USB，片中內容促使他與好友張威、吳駿強一同尋找妻子和女兒的下落，最後在網上找到了名叫沈家明的女子。張鐵發現司徒久花費大量金錢，想與他談清楚。港灣樂團的團員們會見新贊助商，家明首次與司徒久見面。

《麻雀樂團》第3集(30/07)

德旺集團主席歐陽宗到訪大龍鳯，與司徒久、張威和吳駿強打賭牌局，賭注竟是大龍鳯的股份。司徒久決定贊助港灣樂團，引來張鐵強烈反對，但司徒久堅持自己的決定，並帶張鐵去見港灣樂團的團長。張鐵發現樂團管理混亂，團長私吞贊助款項，她因此提出收購樂團，司徒久成為新團長。樂團面臨解散危機，團員們反對麻雀館贊助樂團，甚至要求退出，司徒久決心與樂手們約定共同努力挽留他們。歐陽宗為張威提供高薪職位，但提出條件。

《麻雀樂團》第4集(31/07)

司徒久幫助經營快餐店的程晴送貨，批評她聘請的新員工工作能力不足，要求把人解僱，沒想到這名員工正是家明。司徒久要求張鐵撰寫文章挽留港灣樂團成員，但張鐵誤會司徒久收購樂團是為了追求家明，令司徒久難以解釋。張鐵以辭職威脅司徒久說出真相，司徒久只好坦白家明是他的女兒，讓張鐵吃驚不已。司徒久與張鐵會見團員，雖被多次質疑，但司徒久誠懇分享心聲，試圖感動大家。司徒久再次收到USB，裡面是沈盈留給他的一段話。

《麻雀樂團》第5集(01/08)

司徒久知道家明暫住在樂團的練習室，心疼愛女，邀請她搬進司徒家，但被張鐵勸阻。程晴和程朗也想讓家明住進司徒家，導致三人為此爭執互相指責。麻雀公會主席歐陽宗率領公會成員抵達大龍鳯，邀請司徒久加入麻雀公會，期盼大龍鳯成為公會旗下成員。晚餐將至，司徒家召開家庭會議，司徒久與程朗、程晴就新成員是否能住進司徒家進行投票。張鐵突然不請自來，要求暫住司徒家，隨後家明也到訪，讓司徒家陷入一片混亂。

《麻雀樂團》演員

譚俊彥 飾 司徒久

大龍鳯麻雀館的第二代老闆，曾收養程朗和程晴。

李佳芯 飾 張鐵

為司徒久的得力助手，發現樂團管理混亂，提出收購樂團。

郭柏妍 飾 沈家明

因司徒久收神秘USB，而在網上尋找沈家明。

姜大衛 飾 歐陽宗