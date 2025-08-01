「AV界才女」紗倉真菜訪港真面目曝光　盛裝見粉絲真人靚過上鏡

日本人AV女優紗倉真菜（紗倉まな）訪港出席PinkD!《紅粉娛樂博覽–澳門站》記者會。紗倉真菜於2011年出道拍寫真，翌年簽約SOD出道成為AV女優，因其甜美的外貌和出色的演技及「學生妹」角色迅速在業界嶄露頭角。



「AV界才女」紗倉真菜訪港。（陳順禎 攝）

提到紗倉真菜，除了她的影視作品以外，更因其另一身份以有名。她於2015年推出的書本《身為高專生的我和世界邂逅只是個天職》（高専生だった私が出会った世界でたった一つの天職）創下了大賣的紀錄，後又推出了描述生活在AV界中女人的小說《最低。》，《凹凸》等等9本書籍。2017年小說《凹凸》更被改編成真人電影並入圍2017年東京國際影展。

「AV界才女」紗倉真菜訪港。（陳順禎 攝）

紗倉真菜接受訪問時，表示以前香港粉絲經常與她分享香港的景色，今日到港時，終於見到照片中的景色。她也表示，想睇香港夜景：「相入面有好繁榮的夜景，我都好想親眼睇。」問到有沒有想嘗試的香港美食，她反問有沒有「刺激」的美食介紹，還坦言很愛食臭豆腐︰「喺日本都食過類似臭豆腐嘅食物，想試吓地道香港嘅臭豆腐。」

「AV界才女」紗倉真菜出席PinkD!《紅粉娛樂博覽–澳門站》記者會。（陳順禎 攝）

談到對香港男士的印象，她說︰「日本活動嘅時候，都見過好多香港男士，印象都覺得佢哋好有男士風度，好溫柔，好照顧人，唔知大家覺得啱唔啱呢？」她也表示，雖然對台灣粉絲沒多少認識，但覺得香港男士個性比較直接，而日本男士則較內斂。

「AV界才女」紗倉真菜出席PinkD!《紅粉娛樂博覽–澳門站》記者會。（陳順禎 攝）

紗倉真菜表示，因為蒼井空老師為傳奇人物，可以與她一起出席《PinkD紅粉博覽》澳門站而感到榮幸。「蒼井空小姐是傳奇級女優，非常之期待與她一起參加活動。如果見到她，會對她說：『真係好鍾意你。』蒼井空是我認識的第一位AV女優，我也有在她的作品中學習，演出之外，更加多是學習她的生活習慣。」她直言，雖然私底下沒有交流演技，但她們也有互相追蹤個人社交平台，會說：「你瘦咗好多。」之類的話題。

紗倉真菜（紗倉まな）。（IG@sakuramanateee）

紗倉真菜有「AV界才女」之稱。（陳順禎 攝）

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紗倉真菜（紗倉まな）。（ig@sakuramanateee）

紗倉真菜（紗倉まな）。（ig@sakuramanateee）

紗倉真菜（紗倉まな）。（ig@sakuramanateee）

紗倉真菜（紗倉まな）。（ig@sakuramanateee）

紗倉真菜（紗倉まな）。（ig@sakuramanateee）

紗倉真菜（紗倉まな）。（ig@sakuramanateee）