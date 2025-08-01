資深男星16歲細仔有意出道　高顏值擁180CM識寫歌才華橫溢

有「咆哮帝」之稱的台灣男星馬景濤，曾有過兩段婚姻，而與第二任前妻吳佳尼育有兩名兒子，近日吳佳尼就在直播中透露，現年16歲的小兒子馬世心有意進軍娛樂圈，其還曾帶他到韓國參訪韓星金在中的所屬公司，被推測是為兒子未來出道鋪路，引起不少關注。

馬景濤與第二任前妻吳佳尼育有兩名兒子。（視覺中國）

從吳佳尼的直播中可見，她帶着16歲的小兒子馬世心去體驗化妝造型，而經過專業改造後，馬世心整個人變得甚有星味，面對鏡頭拍攝時更完全不害怕，還顯得非常有自信地擺Pose，相當帥氣，過程中她還不斷激讚兒子甚有才華：「他就是很有才華，就是對於藝術類。他畫畫特別好，然後自己錄音樂，自己寫詞寫歌，然後自己混剪，都是自學的。」

小兒子馬世心有意進軍娛樂圈。（微博圖片）

非常帥氣。（微博圖片）

未出道已經有星味。（微博圖片）

眼見小兒子對音樂和表演有興趣，吳佳尼亦時常帶他去韓國旅遊，並大方透露表示：「為甚麼老來韓國？因為兒子有個idol夢啊！」還曾特別拜訪韓星金在中的所屬公司取經，此舉被推測是為兒子未來出道作準備，還笑言：「以後我兒子要是拍戲，我就演他媽。」對兒子進軍娛樂圈的舉動充滿支持。

吳佳尼非常支持小兒子的夢想。（微博圖片）

現年16歲的馬世心，絕對遺傳了父母的優良基因，五官精緻立體，而且擁有180cm身高，未出道在體驗拍攝過程時，已展現超自信帥氣一面，非常有星味。

吳佳尼激讚小兒子有才華。（微博圖片）