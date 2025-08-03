前百億新抱有意進軍Web3玩穩定幣　傳收4億贍養費投資買樓成富婆

現年68歲的名媛謝玲玲與人稱「岳少」的林建岳結婚後移居香港，兩人育有兩子三女，雖然二人早於1995年離婚，但有指謝玲玲離婚後獲得4億贍養費，甚有商業頭腦的她投資房地產，成功將身家愈滾愈大，現時獨居於九龍塘市值4億、近6,000呎的獨立屋，生活無憂！早已為富婆的謝玲玲亦好學不倦，近日她就參加講座，學習有關區塊鏈、Web3、穩定幣等方面的知識！

謝玲玲。（IG@hlingling）

生活無憂。（IG@hlingling）

生活無憂。（IG@hlingling）

貴氣。（IG@hlingling）

貴氣。（IG@hlingling）

度假。（IG@hlingling）

謝玲玲分享了一系列照片，並寫道：「今天參加了AlloyX線下沙龍『鏈·實·融未來 — RWA與穩定幣生態前沿論壇』！深入學習2025年RWA代幣化趨勢和Web3生態前沿，專家分享鏈上資產法律監管實踐+真實案例，超級啟發！未來已來，一起探索區塊鏈無限可能！」相中所見，謝玲玲全程都十分專注認真！

參加講座。（影片截圖）

參加講座。（影片截圖）

認真專注。（影片截圖）

認真專注。（影片截圖）

認真專注。（影片截圖）

童星出身的謝玲玲，8歲演電影《婉君表妹》即一舉成名，更是1960年代台灣影壇最耀眼的童星之一，後來走紅於戲劇圈，亦主持過電視節目。1980年謝玲玲與已故麗新集團主席林百欣次子林建岳結婚，自此息影，專心照顧家庭，育有五名子女皆事業有成，更被譽為「最佳新抱」。直至1995年離婚後，謝玲玲轉戰商界，憑房地產投資闖出一片天，成功轉型為女企業家。今年6月謝玲玲返台灣出席母校中國文化大學畢業禮，獲頒發名譽文學博士學位，而她的五個仔女林孝賢、林恬兒、林心兒、林孝能、林愛兒都有到場見證！

謝玲玲獲母校中國文化大學頒發名譽文學博士學位。（IG@hlingling）

獲頒發名譽文學博士學位。（IG@hlingling）

謝玲玲的五個仔女林孝賢、林恬兒、林心兒、林孝能、林愛兒都有到場見證。（IG@hlingling）

位位都遺傳了優良基因，顏值超高！（IG@hlingling）

到場見證。（IG@hlingling）

舉行晚宴。（IG截圖）

謝玲玲同女兒林恬兒及林心兒。（IG@hlingling）