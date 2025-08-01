34歲女星坦承對陳曉一見鍾情　被俊秀長相吸引：一眼淪陷的只有他

近年，因參加多個真人騷節目引起不少關注的趙櫻子，近日在直播中公開宣稱對男星陳曉一見鍾情，還強調對方的長相是她特別喜歡的，雖然他們曾有過兩次合作，但完全沒有任何聯繫方式，即使現時對方已恢復單身，她也不敢主動出擊，直白的告白被不少網民質疑根本是在蹭熱度。

趙櫻子近年因參加多個真人騷節目引起不少關注。（趙櫻子微博圖片）

趙櫻子在直播中顯得鬆弛，直接向陳曉作出告白：「我喜歡那種長相，我見了這麼多男演員，合作男演員特別多，我一眼淪陷的只有他。我對他是一眼一見鍾情，我看到那種長相我就愛。」還強調在娛樂圈發展12年，只有陳曉令她有心動的感覺，就好像他們在劇集《神鵰俠侶》中，她飾演的角色程英般，心儀暗戀楊過（陳曉 飾），她表示：「我那種感覺就是真真實實就像我在裡面飾演那個角色一樣，我根本不敢告訴他，也不敢讓他知道。」雖然，雙方曾有過兩次合作，但大家至今都沒有聯繫方式。

趙櫻子直播向陳曉告白。（微博圖片）

陳曉有「古裝美男子」的稱號。（陳曉微博圖片）

陳曉長相俊俏，擁180cm身高，早年憑劇集《陸貞傳奇》紅遍大江南北，古裝扮相帥氣十足，令他有「古裝美男子」的稱號。在2016年他因與女星陳妍希因戲生情結婚，但可惜這段婚姻只維持9年，在今年初他們就共同發聲明宣布離婚。然而，陳曉已恢復單身，但趙櫻子依然不敢主動聯繫：「他現在單身了，我也不敢呀！」未知陳曉知道後有何反應呢？

趙櫻子同陳曉合作過兩次。（微博圖片）

陳曉長相俊俏。（微博圖片）

而對於趙櫻子公開向陳曉告白一事，不少網民就質疑她根本蹭對方熱度，更挖出她在早年時曾公開向男星成毅表白，說話可信度遭到質疑，大家紛紛留言表示：「見一個愛一個」、「想他的流量還是想他的人呢？」等，直指她根本是在胡言亂語。

陳曉同陳妍希在今年初宣布離娼。（陳妍希微博圖片﹑陳曉微博圖片）