姜濤墮海｜徐蒨寧批ViuTV管理有問題唔怕被封殺：又唔係好多嘢做

MIRROR成員姜濤早前於西區副食品批發市場對開墮海，其後清醒獲救，由救護車送往瑪麗醫院，事件引起全城關注。而「口罩小姐」徐蒨寧（阿姨）則於社交平台轉發姜濤墮海的報道，並發文指MakerVille對MIRROR成員的管理很奇怪：「由幾年前，我仲係Viu度做野，已經覺得，咩事佢哋管理呢隊人管理得咁奇怪呢？佢哋有特別房Makeup，合理！但房度有重重人員駐守，其他artist，係呀係artist，除非分量都有咁上下嘅，否則都無可能埋身。佢哋化完出到嚟啦，我就撞到其中一位我識嘅，同佢話，『喂又見喇，影個相呀！』佢好樂意影，但！佢眼神哀求我唔好post，佢會畀人話！我心諗...咁即係唔係班仔嘅意願啦。圈起嚟養，佢哋又紅到，唔係問題。但遇到事可唔可以做得好睇啲？出嚟幫佢地頂多啲？Job下弦都接多啲？上弦肥咗唔開心搵方法俾佢開心番？其實可能佢肥仲開心呢，睇吓Fat boy，照肥照紅，心理健康影響生命㗎大佬。」獲不少姜粉留言力撐。

阿姨直言不怕ViuTV封殺。（吳子生攝）

今日（1/8）阿姨現身觀塘出席活動，就事件接受《香港01》訪問時表示：「其實嗰日咁啱喺屋企跑緊步，做到熱血沸騰，係有啲衝動，係因為嗰一刻見到姜濤墮海好心痛，同埋啲人係咁笑佢，當刻係痛感而發。（發完文好大壓力？）係好大壓力，同埋我都好驚得罪ViuTV，我驚佢哋封殺我。不過講真又唔係好多嘢做，又怕咩佢封殺。反而我係驚人哋覺得我係冇風起浪嘅人嚟，因為本身我唔係咁，只不過係遇到啲咁嘅事，我嗰刻係有啲衝動。」