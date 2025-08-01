羅家英四度患癌親揭放棄治療真相　自爆性慾全失：已經4、5年

現年78歲的羅家英早前受訪時自爆第四度患癌，並表示選擇不接受化療和電療，改以注射女性荷爾蒙針及服藥控制病情，醫生評估他尚有約8至9年壽命。近日羅家英接受好友查小欣的YouTube頻道「紅查館」訪問，大談四度患癌的心路歷程，並親揭「放棄治療」的真相：「我唔係唔醫，佢呢就唔係咁樣醫法嘅。我就去檢查咗，用嗰個同位素就照到我腹腔盤腔呢，有一點點一點點咁樣，得10粒8粒。以前個肝（肝癌時）呢就照出嚟有粒荔枝喺度，即係一粒荔枝咁大粒嘅嘢，喺個肝度，咁就切咗佢，冇嘢，唔使怕唔使療，呢個係04年嘅。」

羅家英接受好友查小欣的YouTube頻道「紅查館」訪問。（YouTube影片截圖）

大談四度患癌的心路歷程。（YouTube影片截圖）

羅家英澄清不是放棄治療。（YouTube影片截圖）

羅家英在2004年確診肝癌第3期，當時切肝保命，其後再於2014年發現肝臟有腫瘤：「14年就係呢邊，又嚟多個荔枝，又喺度，唔係復發，係另外一個地方再生多粒。嗰度冇復發，割咗冇嘢，好，切咗，又冇嘢。」直至2019年，羅家英前列腺組織發現有癌細胞：「咁前列腺（腫瘤）呢就係切除咗喇，切除晒前列腺喇，驗過報告都係冇嘢嘅，點知呢佢有啲嘢潛伏咗喺邊邊，係未曾成形嘅，佢自己慢慢成形，到而家佢成咗形喇，咁先知道。但佢有成咁多粒喺度，係切唔到啦，你都唔知點醫，醫生話得一個方法，就係打女性荷爾蒙。」

回顧四度患癌之路。（YouTube影片截圖）

切除前列腺。（YouTube影片截圖）

但原來有癌細胞潛伏。（YouTube影片截圖）

無法切除。（YouTube影片截圖）

打女性荷爾蒙針抑制病情。（YouTube影片截圖）

羅家英指打女性荷爾蒙針可以抑制病情，不讓癌細胞發展：「醫生話大概8年度啦，你等佢一路撳住佢，但唔係消滅佢，唔係醫治佢，等佢平和，但8年之後就壓唔住㗎喇。咁壓唔住要點呀，就要電療同化療。既然咁樣喇，我今年79歲，8年之後我都八十幾啦，電療化療之後，你畀多三年我呀，咁我嗰時都人唔人鬼唔鬼啦。」他笑言：「咁呢個人生有咩用啫？咁我話咁仲好，我就決定唔會再電療，唔會再化療。」羅家英亦十分豁達，決定在這8、9年內盡情吃喝玩樂！

不讓癌細胞發展。（YouTube影片截圖）

選擇放棄電療。（YouTube影片截圖）

回顧四度患癌的經歷，羅家英自言為治療癌症而花了不少積蓄：「割，最緊要一樣嘢係，你有冇錢？」但原來他從不買保險：「我唔信保險，咁我唯有儲埋儲埋囉，咁我以前都知道，我冇保險，我一定要有啲積蓄，咁咪使咗佢囉，第二次我又使咗佢囉。」不過他就笑言不是花光積蓄：「都未使晒嘅，仲有啲嘅。我冇叫到老婆幫我㗎，我唔使佢幫呀，千其唔好同佢講呢樣嘢，佢亦都冇講過話幫，佢知道我有，（你啲性格唔俾人幫！）唔係，如果佢願意幫我，我都好樂意嘅。」

回顧四度患癌的經歷。（YouTube影片截圖）

從不買保險。（YouTube影片截圖）

靠積蓄。（YouTube影片截圖）

從未找老婆汪明荃幫手。（YouTube影片截圖）

羅家英奉勸大家定期進行身體檢查。（YouTube影片截圖）

羅家英奉勸大家定期進行身體檢查，早發現早治療，目前正在接受治療的他，需要注射女性荷爾蒙壓制癌細胞，但就令他身體出現變化：「個人弱咗，好容易眼瞓，好攰，好唔鍾意講嘢，真係好唔鍾意被訪問，因為訪問不停講嘢。（但我覺得你平時好鍾意講嘢㗎），我都唔係好鍾意講嘢，因為講親都係自己嘢，自己嘢有咩好講。前列腺切除咗之後呢，我個人定咗，淡咗，對於嗰個色字，（即係性慾淡咗？）係喇，冇呀，仲打埋女性荷爾蒙添，更加冇，慣咗，已經4、5年。」

身體有變化。（YouTube影片截圖）

性慾全失。（YouTube影片截圖）

性慾全失。（YouTube影片截圖）