仙氣女神又被捕獲　被誤會為情退隱當年與男神相戀轟動一時

王祖賢自2004年拍畢電影《美麗上海》後決定息影，旅居加拿大並潛心修佛，專注尋找內心平靜與自我成長。58歲的她現時親自在溫哥華開設養生艾灸館，並強調會親自為顧客服務，將健康與正能量分享大眾。

王祖賢今年在加拿大開設了一間養生艾灸館。（微博圖片）

王祖賢今年在加拿大開設了一間養生艾灸館。（影片截圖）

最近又有網民在艾灸館碰上王祖賢，並拍成片段放上社交平台，雖然依然是口罩不離口，但女神難掩仙氣，依然散發出獨有的魅力。有網民在片段下留言，指「為了齊秦既然選擇隱居生活不被打擾，愛情太美好了」。

仙氣女神又被捕獲。（影片截圖）

被誤會為情退隱。（抖音截圖）

1987年，王祖賢因電影《芳草碧蓮天》與台灣歌手齊秦結下不解之緣，兩人由戲裡情侶延續戲外，開展橫跨十七載的愛情長跑。齊秦以浪子不羈形象深深吸引王祖賢，更為伊人譜下經典情歌《大約在冬季》，成為華語樂壇流傳至今的愛情見證。

王祖賢因電影《芳草碧蓮天》與台灣歌手齊秦結下不解之緣。（《芳草碧連天》劇照）

戀情期間，兩人分合多次，一度論及婚嫁，卻屢受外界壓力，包括王祖賢父親反對及兩地發展聚少離多。數年後與齊秦復合，甚至準備結婚，惜當時齊秦突被前女友帶同私生子現身，使王祖賢難以接受，最終狠下決心分手，畫下17年虐心戀情句號。

王祖賢有「最美聶小倩」之稱。（微博圖片）

多年後，王祖賢坦言：「我們像情人、像家人，也是朋友。這段感情很深刻，儘管沒走到最後，也是一種難得的緣分。」齊秦則自述：「愛過、痛過，依然感恩彼此為人生添上絢爛篇章。」這段傳奇戀曲雖未以婚姻作結，卻早已成華語娛樂圈不朽經典。