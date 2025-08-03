高鈞賢北上忍氣吞聲求工作　被彈一文不值：面試幾百次丨專訪

高鈞賢（Mattew）近年愛情事業兩得意，娶妻生女，回巢TVB參演《白色強人2》、《一舞傾城》、《新聞女王》、及《刑偵12》等多套熱門劇集，獲讚演技大躍進，對入行20年的高鈞賢來說，可算是苦盡甘來。19歲那年，高鈞賢由加拿大回流返香港參加第一屆《香港先生選舉》勇奪冠軍，一夜成名，但後續發展一般；北上拍劇又遇到重重難關，一開始被指欠缺代表作，要求人給予工作機會，片酬大幅壓價，甚至被經理人奚落到一文不值。他透過不斷試鏡爭取演出機會，2019年終憑《灣區兒女》被封「年度劇集最佳潛力男藝人」。



場地提供：The AIR (The ONE)

高鈞賢近年演技獲讚賞。（影片截圖）

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開演唱會達成媽媽心願

早前高鈞賢在廣州舉行首個音樂會，他自言是北上發展10年的一個回顧，感激支持他的粉絲之餘，還為患癌的媽媽完成心願。「媽媽剛完成乳癌手術，好順利但都辛苦，媽媽多年來有一句說話：『I believe you can,you will.』我依家用嚟鼓勵番佢，見到自己囝囝可以完成一個舞台夢，都好開心。」

高鈞賢「踩過界」變身歌手，早前在廣州舉行音樂見面會。（小紅書圖片）

囡囡都有上台。（小紅書圖片）

高鈞賢的演藝夢要追溯到19歲時候，他由加拿大回流返香港，一邊讀大學二年級，一邊做模特兒，一整年去不同公司面試，可惜每次均落空，他笑說：「我每次都入到最後三強，但都被一個好靚仔嘅日本仔搶咗我啲job，唯一一次中選係一個電訊廣告，但只拍我嘴唇，哈哈，全港地鐵都有，都好靚嘅。」

初入行演技幼嫩 曾被嫌阻收工

模特兒不行，便轉個軌道。高鈞賢在2005年參加《香港先生選舉》並贏得冠軍，一夜成名，簽約TVB 8年獲力捧。他指當年人工待遇優厚，初演《肥田囍事》更有機會度身訂造角色，演一個萬人迷令胡杏兒和李施嬅同時愛上，「其實我當時真係一張白紙，年紀細又冇乜人生經歷，我除咗Chok真係唔識去演」。

之後接演由馬國明、徐子珊主演的古裝劇《幕後大老爺》，高鈞賢做第二男主角，飾演大反派「人渣」沈大人，但因為中文水平只有中二程度，演戲經驗尚淺，頻頻NG「累街坊」，最終被監製李添勝召入房「照肺」，他說：「我已經攬住劇本瞓，添哥有叫我入房睇片，我心諗搞好對白先，其他只能盡量做。放飯時啲人睇通告，一見係高鈞賢個名就話『弊，一定遲夜工』，但冇辦法，只能更加努力」。

高鈞賢是香港先生冠軍。（視覺中國）

打籃球受傷令事業停滯不前

電視台競爭大「一劇定生死」，高鈞賢往後的三、四年，大部份演出都是客串，甚至是跑龍套的閒角。但由於「仍然有糧出」，令他未有太大危機感，反而將注意力轉移到打籃球方面，右左腳連環受傷，令他的事業停滯不前。

高鈞賢冇工開時候就去打籃球，右左腳連環受傷，令他的事業停滯不前。（影片截圖）

30歲，高鈞賢決定離開TVB往內地發展。（影片截圖）

30歲是高鈞賢的人生轉捩點，他決定離巢TVB北上發展，首站是北京。一開始時候好艱難，為慳錢只能以1,500元租住前經理人屋企其中一個房，「自己唔係太大知名度，又冇乜代表作，一開始要敲門，喺北京面試唔同角色，冇一千都有幾百」。

內地首部劇集酬勞僅5萬

終於得到一個工作機會，在內地接演首部劇集《山海關之赤影傳說》，角色是反派二，要不斷易容，雖然有發揮，但待遇卻強差人意。他透露拍足三個月，酬勞僅得5萬元，難免面色一沉：「當時聽好多藝人喺內地發展，有2至3萬元一集嘅片酬，拍三、四十集收入唔錯，但我一收到通知，咁嘅數都掙扎咗一下。」

與內地經理人爆衝突：踢爛張枱

更難堪的是與內地經理人文化上的差距，聽到很多不堪入耳的說話，令高鈞賢忍不住發火：「求人俾工作乜都試過，又受過經理人一啲唔好聽說話，例如『你仲係咁嘅態度，你返香港，你就一文....』，總之鬧到一文不值啦，我試過喺酒店踢爛張枱，有時佢為我好，但說話真係好難聽。（鼓勵說話？）唔係鼓勵，有時真係文化差異會發生咁情況，但我哋都係一條船，發完脾發冇嘢。」

他透露當年入住的酒店與跟車等安排，跟群眾演員差不多，他續說：「我係去上海電影學院面試，製作方開頭話唔想用我，因為冇乜代表作，但係香港導演有幫口話俾機會，所以呢個價錢都要接受。」捱過最苦，之後發展越來越順利，接演一部網絡劇收入已能抵過去兩年收入。

高鈞賢初到北京發展，一開始並不是太順利。（受訪者提供）

曾經要忍氣吞聲。（影片截圖）

高鈞賢返內地接演首部劇集《山海關之赤影傳說》，角色有發揮，但酬勞卻偏低。（劇照）

回巢TVB：放下心頭大頭

高鈞賢於2020年回巢TVB，2023年約滿邵氏兄弟，再次回復自由身，但會以部頭形式合作。回想第一次TVB離巢，其實發生過一段小插曲，高鈞賢一個舉動TVB大怒，「真係一個年少無知嘅經歷，當時我離開前見過唔同公司嘅人，教我要做啲突出嘅新聞，其實我講得唔係好過份，話公司凍薪都係事實，但標題出得好大......但就約咗喺公司門口，攞埋個紙皮箱，呢個係比較爆嘅。」他直言當時已感受到公司不滿，之後得高層樂易玲力薦回巢，他直言很開心：「TVB再次接受我，係放低一舊大石」。

高鈞賢回巢TVB後，拍過多部熱門劇集，《刑偵12》與林保怡合作覺得好開心。（劇照）

高鈞賢喺《白色強人2》原本係一個靚仔醫生。（劇照）