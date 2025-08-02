羅毓儀林俊其旺角拖手斷正　直認相中人強調仍未拍拖

《女神配對計劃》除了「國民CP」葉蒨文Sophie與曾展望GM（簡稱GS）夠晒Sweet，羅毓儀Yuki林俊其Kris亦同樣發展神速，更被拍到當街拖手仔疑已修成正果。



林俊其同羅毓儀又幾襯。（《女神配對計劃》截圖）

羅毓儀被林俊其壁咚。(節目截圖)

羅毓儀被林俊其壁咚。(節目截圖)

日前，有網民指在旺角街頭捕獲羅毓儀和林俊其，更拍到二人拖手行街，雖然全程只拍到背影但表現得相當親蜜。對此羅毓儀向TVB.COM親認是相中人，更大方坦白與林俊其有私下約會了解：「收工後出咗去食飯，同埋自從camping後，我哋私下都有見面。嗰個位要過馬路，Kris就好有風度拉住我過，佢平時都好take care我，但過完佢就冇特別放手。」但她強調二人未正式在一起，及後林俊其都有放手並SAY SORRY。

羅毓儀林俊其被野生捕獲當街手拖手。（網上圖片）

羅毓儀林俊其被野生捕獲當街手拖手。（網上圖片）

雖然只是gentlemen式拖手，但隨著二人承認互有好感，這對CP在節目中的甜蜜互動自然成為焦點。這對之前予人感覺Yuki較主動的「I人 CP」，今集將會出現峰迴路轉逆轉，一直強調自己是I人的Kris，突然主動level up向Yuki進行「猛烈求愛五式」—送暖身黑糖薑茶、為凍到震騰騰披上愛心外套、送親手手繪公仔的水杯、「（蠟筆）小生眼神」請求女方讓他同床，以及霸總式親親，花款多多之餘亦相當之冧。