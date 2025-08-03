香港小姐2025｜才藝表演推銷TVBuddy　10號文雅儀咁樣講險出事？

《2025香港小姐競選》14位參選佳麗移師馬來西亞拍外景。回想起多年前的佳麗才藝表演，《2023香港小姐競選》參選佳麗之一，黃泳嘉吹牧童笛吹出「甩key版」《My Heart Will Go On》可謂是一大特色，更意外成為了流量密碼。近日，TVB官方帳號密鑼緊鼓為港姐競選城市宣傳，貼出一班佳麗表演才藝的片段，其中一條片也有異曲同工之妙。



香港小姐2023｜才藝表演竟然有人吹牧童笛 王敏慈彈古箏加一字馬

好期待黃泳嘉（Jessica）當晚表演。

《2025香港小姐競選》佳麗才藝表演，8號岳凡荻。（IG@tvbvariety）

《2025香港小姐競選》佳麗才藝表演，8號岳凡荻。（IG@tvbvariety）

佳麗們的才藝表演也相當多元化，例如8號岳凡荻就與鄧智堅重演《溏心風暴3》司祺姐的對白：「我話係就係，唔需要證據。呢度唔係法庭，唔需要證據。我對眼就證據。邊個係人邊個係鬼，我睇得出！」講完對白後，見到鄧智堅用凌厲的眼神望着住她後，還臨場爆肚：「咩呀？指我做咩？」令在場的評審都拍爛手掌，鄧智堅也大讚她眼神堅定，識睇對手反應。

《2025香港小姐競選》佳麗才藝表演，8號岳凡荻。（IG@tvbvariety）

《2025香港小姐競選》佳麗才藝表演，8號岳凡荻。（IG@tvbvariety）

14號 何詠多

14號 何詠多

11號 梁倩萱

12號 庄靜璟。（IG@tvbvariety）

13號袁文靜表演廣東話Rap，又幾有趣。（IG@tvbvariety）

除了演戲，也有如廣東話RAP和行catwalk等的才藝表演，不過13號袁文靜的廣東話Rap表演就略嫌有些「眼高手低」，似數白欖多過Rap。廣東話發音未算好準，但誠意和喜感卻是滿分。

13號袁文靜表演廣東話Rap，又幾有趣。（IG@tvbvariety）

13號袁文靜表演廣東話Rap，又幾有趣。（IG@tvbvariety）

13號袁文靜表演廣東話Rap，又幾有趣。（IG@tvbvariety）

其中最特別的才藝表演，一定是10號文雅儀的「口才」表演，事關她要向評審推銷特別版TVBuddy。TVBuddy初見於2007年，並定位為TVB的吉祥物。多年來被推廣為TVB的代表，無論是台慶，頒獎禮，大型節目都有他的身影。早年TVB更因應不同節日推出不同版本的TVBuddy，除了購買外，更會送贈給一些藝人和來賓，相當之珍貴。

過年收到TVBuddy一定好開心。（IG@tvbvarity）

過年收到TVBuddy一定好開心。（IG@tvbvarity）

片中，文雅儀就以出色的口才推銷特別版TVBuddy。「TVB對我哋嚟講係乜嘢嚟？其實我哋由細都係睇TVB，特別係華僑或者華移，好似我，喺外國冇乜機會接觸到香港文化或者學廣東話，所以好多人都係靠TVB嚟學廣東話，然後感受到自己都係香港。所以係非常代表到香港文化嘅吉祥物。」

過年收到TVBuddy一定好開心。（IG@tvbvarity）

她表示，手上的TVBuddy是今年得特別版，可以作為代表香港文化送給外國朋友。最後，她說出了至關重要的一句：「好過送食物，嘢食食完都冇。」聽到這一句後，麥美恩和陳法蓉就望着評審之一的港姐冠軍謝寧發出「噓」聲，而謝寧亦臉色一沉。原來謝寧在2008年創立了曲奇品牌製蝴蝶酥。

過年收到TVBuddy一定好開心。（IG@tvbvarity）