李小龍猝死之謎關鍵訊息曝光　事發現場有兩名神秘人疑點重重

由方東昇、黃曉瑩、李嘉嘉擔任主持的TVB資訊節目《真相猜‧情‧尋》，頭炮拆解「李小龍猝死之謎」，掀起全城熱議，雖然節目已播完但仍熱度不減。節目找來多位關鍵人物受訪，而身為「龍迷」的歐錦棠近日就在YouTube節目《乜乜棠水舖》中再揭李小龍死亡真相，大爆更多關鍵訊息！

大量50多年前的珍貴舊報紙及雜誌將於節目曝光。

李小龍離世前在《歡樂今宵》示範踢木板及「二指禪」的珍貴片段。

節目找來多位關鍵人物受訪，資深法醫潘偉明則看完李小龍相關醫療記錄後作分析，他與李曦的看法相同。（節目截圖）

一代武打巨星李小龍當年於丁珮家中猝死，死因庭結論是李小龍死於不幸，懷疑因為藥物敏感引致腦水腫。（節目截圖）

一代武打巨星李小龍當年於丁珮家中猝死，死因庭結論是李小龍死於不幸，懷疑因為藥物敏感引致腦水腫。（節目截圖）

身為「龍迷」的歐錦棠近日就在YouTube節目《乜乜棠水舖》中再揭李小龍死亡真相，大爆更多關鍵訊息！（YouTube影片截圖）

身為「龍迷」的歐錦棠近日就在YouTube節目《乜乜棠水舖》中再揭李小龍死亡真相，大爆更多關鍵訊息！（YouTube影片截圖）

翻查了不少相關舊報道及做了不少資料搜集。（YouTube影片截圖）

翻查了不少相關舊報道及做了不少資料搜集。（YouTube影片截圖）

身為李小龍忠實影迷的歐錦棠，翻查了不少相關舊報道及做了不少資料搜集，希望拆解「李小龍猝死之謎」，當年有傳李小龍死於「馬上風」，又指他「金槍不倒」，但歐錦棠就透露多年前曾在「李小龍會」遇上一名老記者，對方稱當年曾入殮房偷拍李小龍的遺體：「佢話因為驚，有個記者就揭開塊布，唔睇喇，嚓嚓嚓影咗幾張，佢話曬咗出嚟張相係「金槍不倒」嘅狀態。我話『你見過未呀』，佢話佢見過，『嗰張相呢？』『唔喺度』。」歐錦棠認為對方並沒有證據，即使有相亦只拍到局部位置：「你點證明那個部位係屬於某個人嘅呢？」

當年李小龍被發現死在丁珮家，丁珮馬上成為眾矢之的，她被指是「最接近真相的人」。（節目截圖）

當年有傳李小龍死於「馬上風」。（YouTube影片截圖）

當年有傳李小龍死於「馬上風」。（YouTube影片截圖）

又指他「金槍不倒」。（YouTube影片截圖）

歐錦棠就透露多年前曾在「李小龍會」遇上一名老記者，對方稱當年曾入殮房偷拍李小龍的遺體。（YouTube影片截圖）

歐錦棠就透露多年前曾在「李小龍會」遇上一名老記者，對方稱當年曾入殮房偷拍李小龍的遺體。（YouTube影片截圖）

佢話曬咗出嚟張相係「金槍不倒」嘅狀態。（YouTube影片截圖）

歐錦棠認為對方並沒有證據。（YouTube影片截圖）

即使有相亦只拍到局部位置：「你點證明那個部位係屬於某個人嘅呢？」（YouTube影片截圖）

當時一名知名先人化妝師鄺女士曾受訪澄清絕無其事，而李小龍哥哥李忠琛認屍時，除了檢查李小龍身上是否有外傷之外，亦確認並沒有「金槍不倒」。歐錦棠指曾為李小龍急救的伊利沙伯醫院當值醫生麥海雄亦可證明：「我多謝佢還李小龍一個清白。」而對於丁珮的口供及回應，歐錦棠就認為前後矛盾有出入，疑點重重，包括服用頭痛藥、救護車到達的時間等等，歐錦棠翻查舊報道發現提到一名曾接受記者訪問的救護員彭德生：「佢話去到嘅時候知個病者叫李振藩（李小龍原名），但當時佢未知嗰個係李小龍，當然後來佢知道啦！佢亦都話，在場時主要係鄒文懷同佢溝通，佢話鄒文懷冇同佢講過呢個人之前有咩病歷，譬如佢兩個月前突然暈過，佢先天性有癲癇，鄒文懷完全冇講。」

事發當晚為李小龍最後搶救的伊利沙伯醫院當值醫生麥海雄。

知名先人化妝師鄺女士曾受訪澄清絕無其事。（YouTube影片截圖）

而李小龍哥哥李忠琛認屍時，除了檢查李小龍身上是否有外傷之外，亦確認並沒有「金槍不倒」。（YouTube影片截圖）

絕無此事。（YouTube影片截圖）

丁珮受訪。（YouTube影片截圖）

歐錦棠續指，法庭上各人的口供都有提及，事發當晚丁珮寓所內只有李小龍、鄒文懷、丁珮及朱醫生共四人，但彭德生就提及除了以上四人之外，現場還有一位不知名男士及一名小童：「法庭冇公布呢樣嘢，唔知點解，呢個應該係丁珮個細佬，當時係一個小童，咁真實年齡唔知道啦。但另外嗰個男士係邊個呢？冇人知。後來（凌晨）兩點幾，警員同法醫去到丁珮屋企搜證，就唔只呢個人數喇，再多啲喇，都唔奇啦，因為當時事發咗都若干小時，可能有啲人去陪佢（丁珮）都唔定啦，但點都好，救護員去到佢屋企嘅時候呢，係有一個不知名嘅人喺度，加上一個小童，亦都冇證實個小童係咪真係丁珮個細佬呢？」

當年李小龍被發現死在丁珮家，丁珮馬上成為眾矢之的，她被指是「最接近真相的人」。(節目截圖)

對於丁珮的口供及回應，歐錦棠就認為前後矛盾有出入，疑點重重。（YouTube影片截圖）

傳聞中的藥。（YouTube影片截圖）

傳聞中的藥。（YouTube影片截圖）

救護車到達的時間。（YouTube影片截圖）

救護車到達的時間。（YouTube影片截圖）

救護車到達的時間。（YouTube影片截圖）

入院。（YouTube影片截圖）

救護員彭德生。（YouTube影片截圖）

疑點重重。（YouTube影片截圖）

法庭上各人的口供都有提及，事發當晚丁珮寓所內只有李小龍、鄒文懷、丁珮及朱醫生共四人。（YouTube影片截圖）

但彭德生就提及除了以上四人之外，現場還有一位不知名男士及一名小童。（YouTube影片截圖）

推斷該名小童是丁珮的細佬。（YouTube影片截圖）

但神秘男士身份不明。（YouTube影片截圖）

歐錦棠引述當年報道指李小龍死於丁珮的床上，但據彭德生口供稱，當時李小龍瞓在地下：「打側瞓，地下上面係鋪咗一啲軟墊，換句話講唔係跌咗喺地，當時（李小龍）衣衫整齊。」歐錦棠認為如果李小龍不舒服，應該會上床休息，而不是躺在地下，即使需要進行急救，亦無須將他搬到地上：「唔係隨便搬一個人落地下做（急救）啦，喺地下做更加唔方便啦，所以呢個又係前後矛盾。」

歐錦棠引述當年報道指李小龍死於丁珮的床上，但據彭德生口供稱，當時李小龍瞓在地下。（YouTube影片截圖）

地上鋪咗軟墊。（YouTube影片截圖）

疑點重重。（YouTube影片截圖）