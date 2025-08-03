《鐵馬尋橋》重播驚現15年前「張敬軒前員工」　做臨記都七情上面

《鐵馬尋橋》為TVB於2009年製作拍攝，2010年5月播出，由鄭嘉穎、楊茜堯（楊怡）、馬國明、元秋、楊思琦、李詩韻、唐詩詠、胡定欣、林嘉華、向佐、鍾景輝、惠英紅等人主演，集武打、恩怨情仇、民初於一身的超經典劇集。此劇亦是鄭嘉穎和馬國明等人的代表作之一，深受觀眾歡迎。



《鐵馬尋橋》當年好收得，最高收視有43點。（劇照）

當年，《鐵馬尋橋》曾創出最高收視43點的成績！十分之誇張，更印證了觀眾對它的熱愛，所以雖然《鐵馬尋橋》已是15年前的作品，但TVB仍會安排劇集於深夜時分重播。

套劇真係好經典。（劇照）

今日（03/8）有人將《鐵馬尋橋》其中一條片段在threads上轉發，並分享她和朋友在該幕飾演路人甲（臨時演員），寫道：「話說有年學校要我哋做暑期工，我同兩個中同走咗去TVB 做茄喱啡。成日一重播就見到我哋」。不過這位「網民」並不是普通網民，而是Instagram上擁有高人氣的譚淇淇（Kiki）。

做臨時演員都咁突出，得唔得㗎？（截圖）

最尾仲有出鏡。（截圖）

左手邊呢個等半邊臉就係譚淇淇。（截圖）

左手邊呢個等半邊臉就係譚淇淇。（截圖）

向佐在《鐵馬尋橋》飾演反派榮萬鈞。（影片截圖）

譚淇淇曾於2010年簽約張敬軒開設的模特兒公司出道，其後現身於各大平面雜誌，及港鐵、百老匯電器、海洋公園、八達通等電視廣告。2013年更曾主演《迷離夜‧奇幻夜》，被封為「小法拉」。之後亦曾參與網台演出，在ViuTV節目《晚吹 - 啪啪聲太好聽》大談初夜經過。近年也參演《手機見鬼》飾演主角Betty。值得一提的是，她亦是「華人第一Rapper」歐陽靖（MC Jin）的首位女徒弟，曾在其個唱的嘉賓。

譚淇淇在網上有人氣。（IG@kikitamkiki）

譚淇淇在網上有人氣。（IG@kikitamkiki）

帖文在threads迅速擴散，又因為片中的譚淇淇實在太過於「臨時演員」的關係，所以網民亦玩起了「尋人遊戲」。原來在馬國明和鄭嘉穎傾談的時候，譚淇淇就站在了他們的將位身位後。有網民更笑言譚淇淇十分入戲，就算是做一個臨時演員，表情都十足！又有剪片編輯笑言：「每次剪片見到呢啲茄喱啡，都想剪走佢但又剪唔走，會好燥。」十分之爆笑！

剪片：「都想剪走佢但又剪唔走，會好燥。」當時心情肯定係咁。（《鐵馬尋橋》劇照）

譚淇淇（Kiki）接受《香港01》訪問時，表示當年為了交功課，所以報名去TVB做臨時演員。「我哋嗰時都係為咗交功課做暑期工，哈哈，因為一定冇人同我哋撞做茄喱啡（臨時演員）。嗰時梗係好開心啦！！因為見到好多小生花旦，同埋啲老戲骨好Nice。嗰時淨係參加過903比賽同埋拍吓廣告，都未試過做茄喱啡，所以走咗去試。心情係好開心，因為放暑假同兩個最好朋友入去當玩。」

譚淇淇在網上有人氣。（IG@kikitamkiki）

大熱天時會不會覺得辛苦？她直言，辛苦一定會，但更多的是開心和新鮮感。「夏天如果係古裝都幾辛苦，但係好好玩因為好多佈景，但好多時都係搭景有冷氣就好啲，等埋位好耐但係唔緊要，因為我哋幾個靚妹都係喺度傾偈。」至於當時有幾多人工，她就表示年代久遠，已經忘記了，亦慶幸當年與兩個好朋友一齊去做臨演，讓TVB替她們創造了美好回憶。