馬賽為桃色醜聞避走英國獲劉嘉玲贈言　遭知名男星當眾鬧：太軟弱

現年37歲、2008年港姐季軍兼「最上鏡小姐」馬賽（現名馬菀迎），入行後獲TVB力捧，原本前途一片光明，但2014年被爆出連串桃色醜聞而被TVB雪藏至完約，黯然退出幕前。日前馬賽接受資深傳媒人汪曼玲的YouTube節目訪問，透露曾患上抑鬱症，更被古天樂當眾鬧足30分鐘，最後靠禪修走出陰霾。

馬賽選港姐後獲力捧，機會比冠軍張舒雅及亞軍陳倩揚多。（VCG）

馬賽因為桃色新聞神隱十年。（YouTube@汪曼玲《快拍．慢鏡頭》）

遇上人生最大考驗

鏡頭前的馬賽精神煥發，對於被外界指神隱十年，她笑說：「其實我冇神隱十年，只不過少返香港，因為我去咗北京9年， 網上關於我嘅流傳有好多， 可能我喺10年前嘅時候係好介意，亦都唔敢睇。我諗2014年係我最低谷嘅時候我，前幾日我執屋，由深圳搬到蛇口，睇返以前啲報道，望返轉頭原來呢12年上天畀咗我一個咁大嘅考驗，但係我接住咗，呢個係我人生好重要嘅階段。」

馬賽當年受到TVB力捧，可惜因艷舞片而避居內地。（微博圖片）

馬賽表示在TVB工作5年，一直在溫室長大，不知道社會險惡，後來患上抑鬱症，像被一個大浪打沉。她說：「嗰陣我唔知點解呢啲嘢會發生喺我身上，點解要搵我？出街嘅新聞我就唔講係真定假，但係喺我立場， 全部都唔係我睇到，我嘅世界反轉咗，我以為呢件事係咁，但係出嚟嘅結果又係另一樣嘢，嗰一刻你係會懷疑所有人，又會懷疑自己係精神有問題定係社會有問題，係好怕。」她透露2014年私人影片流出，她賣掉爸爸送給她的樓來打官司，花了一百萬，最後只能作私下調解。

患抑鬱症情緒被西藥控制

馬賽後來發覺自己不能入睡，去看精神科醫生，她說：「嗰個醫生開咗幾隻藥畀我，一嚟就6000蚊，使咗我幾萬蚊。二嚟我發現我完全依賴藥物，無論做緊乜，食咗藥就會瞓，有一次我忘記食藥，我成個人好驚，我發現我嘅情緒畀西藥控制，後來有朋介紹常霖法師畀我，我開始學禪修。」

馬賽曾因2014年被報道私人影片，賣樓打官司。（YouTube@汪曼玲《快拍．慢鏡頭》）

花掉一百萬。（YouTube@汪曼玲《快拍．慢鏡頭》）

馬賽當年賣掉爸爸送嘅樓嚟打官司。（微博@馬賽）

劉嘉玲贈言 被古天樂鬧醒

為逃避世俗眼光，馬賽曾到英國遊學，獲不少圈中人給予鼓勵及安慰，其中劉嘉玲透過樂易玲贈了她一番話：「是危是機，自己把握」，但當年只有二十餘歲的馬賽太年輕，未能領略得到：「我做唔到」。另外，馬賽又在一次飯局遇上古天樂，被他鬧了30分鐘：「佢當住10幾人面前鬧我，我諗冇一個鐘都有半個鐘，佢鬧我點解要離開香港？點解要喊？點解要咁軟弱 ？但係對於我嚟講，打擊真係好大，我諗任何一個女仔都唔容易承受。當時我唔係好明白佢嘅苦心，我係用咗很多年先明白，佢都係鼓勵我？我諗係想鬧醒我，但嗰陣仲未醒，只係想避。」

古天樂曾大罵馬賽太軟弱。（YouTube@汪曼玲《快拍．慢鏡頭》）

古天樂曾想當眾鬧醒馬賽。（小紅書截圖）

劉嘉玲曾透過樂易玲向馬賽贈言。（資料圖片/賴家杰攝）

內地發展轉型賣貨做KOL

馬賽在TVB過多齣膾炙人口的劇集，包括《當旺爸爸》、《名媛望族》等等，清純外表及惹火身材俘虜不少粉絲。2014年馬賽捲入艷舞風波，爆出與內地製片人汪子琦同性戀情，二人一同歐遊並被拍得於上海攬啜，馬賽被指介入汪子琦與富婆Laura婚姻中做「小三」，令形象插水。離巢後馬賽移居內地發展，被指與北京富二代老公結婚並誕下一女，一家三口美滿幸福，不愁生活。馬賽除了照顧家庭，還做養生KOL，主力發展內地市場；早前自稱「失業女藝人」分享在香港擺攤賣貨的日常，又試過來香港一個人拉住200斤（約120KG）的貨，刻苦耐勞工作，努力賺錢。

馬賽移居內地發展，被指與北京富二代老公結婚，並誕下一女。（微博@馬賽）

馬賽移居內地發展，被指與北京富二代老公結婚，並誕下一女。（微博@馬賽）

現在生活美滿。（微博@馬賽）

做生意親力親為！（截圖）

好捱得！（截圖）

+ 2