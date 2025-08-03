港姐2025丨袁文靜唔識廣東話　用喜感譚仔口音Rap竟成功吸流量

每年港姐都有不少從國外回流或從內地來港參賽的佳麗，未必識講廣東話，都是入圍後一邊選美一邊學，亦有人因口音鬧出不少笑話。今年13號佳麗袁文靜有「小李亞男」稱號，她在上海成長的她來了香港僅四個月，她本身並不懂得廣東話，參賽期間靠睇《愛．回家之開心速遞》苦練，進步神速，日前更在「2025港姐特訓班」才藝表演環節向高難度挑戰，有別於其他人演戲或行Catwalk，她選擇表演「廣東話Rap」！

13號袁文靜來自上海。（資料圖片/葉志明攝）

袁文靜來了香港四個月，這段期間急急苦練廣東話。

袁文靜嘗試慢慢地用廣東話作自我介紹。（IG@misshkpageant）

袁文靜一度成為人氣五強佳麗之一，後來卻跌出五強。（IG@misshkpageant）

袁文靜（右）透露參賽期間靠睇《愛．回家之開心速遞》苦練廣東話。（TVB）

Rap詞非常高難度，就算土生土長香港人都可能會㪐㩿（音：甩咳），尤其「雞屎」同「街市」就很容易搞錯發音，袁文靜Rap出以下內容：

今日禮拜，我想行花街，心情幾咁high，我着對靚波鞋。

因為行得快，唔記得綁鞋帶，跣親都唔怪，我有個好心態。

喺呢個街市，有雞屎藤茶果，唔使用筷子，都幾時翻尋味㗎啵。

佢叫雞屎藤，唔係街市藤，清甜又止咳，客家人嘅魂。

喺呢個街市，飲返個hightea，喺呢個街市，真係冇雞屎。



明明唔識廣東話，但袁文靜向高難度挑戰，表演廣東話Rap！（IG@misshkpageant）

Rap詞非常高難度，就算土生土長香港人都可能會㪐㩿（音：甩咳）。（IG@misshkpageant）

「雞屎」同「街市」就很容易搞錯發音！（IG@misshkpageant）

能記晒整段繑口Rap詞實在值得一讚，不過其「譚仔口音」不睇字幕基本上是聽不明白，難怪陳法蓉、謝寧、朱凱婷等都聽到一頭霧水，麥美恩更一臉茫然皺晒眉，聽到趴喺度笑，袁文靜自言：「我覺得呢個Rap本身就係用嚟搞笑嘅，而家達到呢個效果。」而這段聽落似數白欖的Rap，就成功突圍獲得4000幾Likes，並引起網民熱議。

陳法蓉、謝寧、朱凱婷等都聽到一頭霧水。（IG@misshkpageant）

麥美恩更一臉茫然皺晒眉問：「吓？」（IG@misshkpageant）

麥美恩笑到趴喺度！（IG@misshkpageant）

袁文靜講完都好尷尬。（IG@misshkpageant）

雖然都有網民批評唔識講廣東話、非香港文化下成長的佳麗，難以成為代表香港的「香港小姐」，但也有不少人欣賞她願意由零開始學廣東話，認為至少有誠意，網民留言：「你本身廣東話唔好，但係你都咁勇敢去嘗試玩Rap，真係好好笑，聽得我好過癮，你加油，繼續創新」、「試吓啦，香港幾好玩。」

袁文靜自言：「我覺得呢個Rap本身就係用嚟搞笑嘅，而家達到呢個效果。」（IG@misshkpageant）