90後視后逆襲負評榮升「TVB神顏」　被傳搭上已婚視帝曾幻聽爆喊

現年34歲的蔡思貝入行短短7年已奪得TVB「最佳女主角」獎，以29歲之齡成為首位「90後」視后。可惜蔡思貝入行以來緋聞未曾停過，異性緣極旺的她獲封「人肉發電機」，多年來時常被傳介入王浩信和陳自瑤的婚姻，惹來內地網民反感，今年年初大量網民湧入樂易玲小紅書要求「別找蔡思貝演戲」，吸引過萬人讚好。而蔡思貝自2023年拍攝《飛常日誌》後近兩年未有劇拍，近來積極經營內地社交網洗脫負評，成功累積不少粉絲，以靚樣突圍而出，早前更獲星爺周星馳賞識成為「星女郎」，加盟電影《少林女足》再戰影壇。

蔡思貝石灘曬長腿。（IG@sisleychoi）

蔡思貝石灘曬長腿。（IG@sisleychoi）

蔡思貝2020年憑《踩過界II》飾演「趙正妹」一角，登上視后之位，但備受爭議。（IG@sisleychoi）

蔡思貝日前上載片段，為「香港好物節」宣傳。蔡思貝穿上運動小背心及小短褲，披肩長髮側分一旁，她在觀塘海濱跑步，展現活力陽光又女人味十足的一面。蔡思貝的普通話說的不錯，看來在普通話方面下了不少功夫，博得內地觀眾歡心。有網民留言大讚蔡思貝靚樣出眾，「天塌下來都有蔡思貝的臉頂着！」獲得最多讚好，更有人稱讚「蔡思貝就是美美美！！！」蔡思貝靠靚樣成功「圈粉」。

蔡思貝曾於綜藝節目《與天地對話》自揭有容貌及身形焦慮，莫講話鏡頭後素顏穿T恤、有時全妝造後也會有類似感受，她曾指：「係咪少少瑕疵都唔容許（自己好）呢？吓吓都會挑剔自己唔夠好。」她透露初入行曾一度壓力大至驚現幻聽及幻覺，上床後竟有聽到「Roll機，3、2、1，action」。她又指有一年台慶過後，她準備駕車回家時忍不住在停車場內崩潰爆喊：「好攰，見到好多人嗰種心理壓力好大，嗰次好似失咗控咁，都幾深刻！」

蔡思貝靠靚樣突圍而出。（小紅書）

蔡思貝靠靚樣突圍而出。（小紅書）

活力陽光一面。（小紅書）

又有女人味。（小紅書）

跑步。（小紅書）