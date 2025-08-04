《星期三》22歲主角Jenna Ortega疑整容　女大十八變成巫婆樣？

Netflix美劇《星期三》（Wednesday）於2022年首播，這套帶有《阿達一族》元素的影集一播出就受到觀眾歡迎，尤其是劇中女主角Jenna Ortega的演出更受到一致讚賞，劇中的舞蹈亦意外成為了網絡迷因，從而又令劇集《星期三》更廣泛地傳播開來。



Jenna Ortega拍攝首季《Wednesday星期三》時，年僅18歲，剛從童星正式成為演員。（《Wednesday星期三》劇照）

Jenna Ortega兩三年前還是好靚。（IG@jennaortega）

這位今年23歲的女星Jenna Ortega在8歲之齡就立志做演員，因此自小就參與試鏡，最後更成為迪士尼童星。她的演出生涯相當豐富，包括有《安眠書店》（You），以及大量恐怖片，包括《兒凶2》、《X》、《奪命狂呼》，可謂是恐怖片專業戶。值得一提的是，Jenna Ortega在飾演時主角「Wednesday」時從不眨眼，亦成為了她的標記。

Jenna Ortega前年初出席電影節，以白色吊帶短裙現身。（視覺中國）

Jenna Ortega 在2025年出席《星期三》第二季首映，竟然變成這樣。（視覺中國）

有訪問就曾提到，原來她為了演出Wednesday的冷酷、厭世的個性，而不自覺地沒有眨眼。後來導演就順利成章採納了這個人設，並要求她在每一場戲中都保持不眨眼。Jenna Ortega表示，不眨眼是一件非常困難的事，只能在切換場景，休息時偷偷眨眼，相當敬業。

Jenna Ortega 在2025年出席《星期三》第二季首映，竟然變成這樣。（視覺中國）

早前Netflix《星期三》迎來第二季，劇中演員更盛裝出席《星期三》第二季首映禮。穿起淡金色晚裝的Jenna Ortega實在明艷照人，但細看之下，她的醒官卻與以往的她及第一季《星期三》中的她分別頗大。

以她現時和早年的照片，不難看出她的顴骨位更為突出，鼻頭更細，鼻樑也更為挺直，顎骨位亦更明顯。比起剛出道時的她，少了一些青春氣息，卻又予人一種更成熟，霸氣的感覺。

Jenna Ortega「女大十八變」？（視覺中國）

Jenna Ortega 在2025年出席《星期三》第二季首映，竟然變成這樣。（視覺中國）