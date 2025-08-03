陳彥行帶埋愛女撐薛家燕　隨時可復出幕前但有一條件要先解決

陳彥行同囡囡以母女裝到場支持家燕姐。（陳順禎攝）

薛家燕今午舉行《家燕媽媽慈善同樂日》，陳彥行（行姐）帶同4歲女兒到場，行姐透露女兒除了是家燕媽媽藝術中心的學生外，又不時與家燕姐的孫仔玩：「佢而家開始識怕羞，以前帶佢去尖沙咀睇人哋唱歌，會自己上台跳舞，表現慾有少少似我。」囡囡升讀K2， 行姐表示除課外活動，亦有報讀英文、數學班，希望女兒可慢慢適應小學生的生活，但行姐不覺自己是怪獸家長。

行姐女兒面對鏡頭即時派心又舉V，十分可愛。（陳順禎攝）

行姐女兒面對鏡頭即時派心又舉V，十分可愛。（陳順禎攝）

自淡出幕前，行姐生活重心放在家庭上：「頭兩年都係我自己湊佢，因為嗰時又要照顧狗狗又要照顧佢，比較吃力，前年有姐姐幫手，我就可以專心照顧狗狗。（有無考慮做返幕前？）舊公司搵我都係拍綜藝，拍劇未有，之前有其他電視台搵我，但推咗，因為產後好難修身，我對於自己出鏡都無咩信心，如果修到身又有人搵，我絕對可以。」行姐表示不時有戲癮，但前題是要先修身，又希望希修身公司贊助自己。「咩角色都OK，但如果性感就唔係好敢。」

陳彥行女兒可同家燕姐孫仔對親家。（陳順禎攝）

提到去年被爆秘密產女一事，疑似是遭閨蜜出賣，行姐有小朋友總歸是開心事，不會因被出賣是感傷心。「我不嬲都唔係好高調去講私人嘢，其實小朋友越來越大，係預咗，時間到，要公開咪公開。（有錯愕？）係，雖然覺得被爆係遲早嘅事，因為佢要返學，我都會去學校出席活動，只不過所有爆料都咁詳細，一定係身邊好親密嘅人，係有少少震驚。知道邊個爆，當時有問對方，佢唔係好肯承認，但知情者來來去去都係嗰幾個，所以之後少啲聯絡。不過又無所謂，唔係大件事。」行姐透露女兒不是計劃之內 ，所以會當作是上天送贈的禮物，如今48歲，問到會否想再做媽媽，她即笑指大家太睇得起自己。