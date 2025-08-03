丁噹四度攻蛋舉辦演唱會　簽名會即場回味「光晞不能捐」經典橋段

「全民情歌天后」丁噹第四度站上小巨蛋，《夜遊 A Night Tour》小巨蛋夜未眠巡迴演唱會11月15日首場開賣當日強勢完售，11月16日熱情加場也賣出九成的紅盤，連唱二場，為自己攻蛋寫下新的紀錄。相隔10年再唱小巨蛋能有這樣的好成績，2日特別舉辦歌迷敲碗已久簽票會感謝歌迷，許多歌迷遠從台南、高雄等各地前來，將信義新光三越香堤大道廣場擠得水洩不通，現場除了演唱多首歌曲，丁噹也準備了「夜遊」刨冰為三位幸運歌迷消消暑氣。

丁噹於信義區香堤大道舉行《夜遊》小巨蛋夜未眠簽唱會。(公關提供)

丁噹小巨蛋演唱會將打造環形延伸舞台 與歌迷最近距離。(公關提供)

丁噹簽唱會一開場就先帶來演唱會同名主題曲《夜遊》，也為即將到來的周末夜幕揭開序曲，而原本信義區中午下起一陣大雷雨，沒想到丁噹一抵達現場竟出了大太陽，展現她真正的「晴女」體質！丁噹一開口立刻吸引逛街民眾佇足，她興奮地和現場觀眾打招呼，只唱一首當然還不夠，出道至今丁噹唱了67部劇共107首戲劇曲，當經典偶像劇《下一站，幸福》的「光晞不能捐」片段一播，現場歡呼聲破表，《我愛他》一曲迎來現場大合唱，接著丁噹再繼續演唱另一破憶點擊歌曲《手掌心》，正是搭配經典戲劇《蘭陵王》片尾曲，以及職人輕喜劇《歡迎光臨 二代咖啡》主題曲《記憶咖啡》，香堤大道廣場瞬間變成KTV包廂，丁噹開心地說：「大家的聲音好大，如果大家聽不夠、唱不夠，我們11月來小巨蛋一起唱。」預告兩天的歌單裡面會有不一樣的曲目，讓16日加場那天變成「追劇夜未眠」。

幸運粉絲獲得丁噹手作暗黑刨冰。(公關提供)

丁噹邀請三位粉絲上台品嚐暗黑刨冰。(公關提供)

簽唱會上除了搶先預習歌單外，也先預習和丁噹的近距離。演唱會上將設有環形舞台，丁噹可以繞行小巨蛋一圈走到你身旁，距離到底有多近，丁噹也在簽唱會現場示範，在演唱療傷情歌《猜不透》、《最好不要再遇見你》時，丁噹從舞台走到人群中特別設立的小舞台，零距離唱歌給歌迷聽，以她的歌聲治癒歌迷，並與歌迷零距離互動，除了握手外甚至讓歌迷為她擦汗，瞬間將氣氛炒到最高點！丁噹說：「很喜歡在大家身邊，能聽到大家的聲音、感受到你們的心，而且每個人的臉都看的很清楚！」最後丁噹也再加碼重唱《夜遊》，並且在漸暗的天色下全場舉起手機燈，一起和丁噹在信義區「夜遊」。

丁噹親手製作刨冰感謝粉絲支持。(公關提供)

丁噹簽唱會滿滿人潮！將信義區擠得水洩不通。(公關提供)

近來天氣炎熱，心疼歌迷在又悶又濕的天氣下等待，丁噹選了三位幸運粉絲上台，親製「夜遊」刨冰。要吃刨冰還得先唱歌，丁噹出考題，唱歌加配料，如想加珍珠就得唱《手掌心》，巧克力球就得唱《可以不可以》、濃縮咖啡就得唱《記憶咖啡》、芝麻則是《好難得》、還有特別的皮蛋、海苔等，唱歌對於鐵粉來說難不倒，粉絲直說：「歌曲早就練好，已準備小巨蛋跟丁噹大合唱」。

丁噹與歌迷最近距離！走入人群中大合唱。(公關提供)