陳凱琳自家甜品再惹負評　糯米糍外皮拮唔入被狠批：硬過我條命

近年轉型做KOL的港姐冠軍陳凱琳（Grace），早前進軍飲食界，開設了自己的朱古力品牌，不過品牌中一款價值$228的「媽咪麵杜拜朱古力」卻遭到Foodie「誠實食評師 大陳」狠批，形容為「大中伏」、「終極智商稅」，他拍片時毫不留情怒轟：「佢呢啲係咪打仗軍糧嚟㗎？饑荒嗰時先會食。我畀200幾蚊食排朱古力，呢個真係終極智商稅！連陳凱琳都見唔到呀！大陳食完得一個感想，就係送返去佢應該去嘅地方，就係垃圾桶呀！收皮啦垃圾！」說罷，他便將只咬了幾啖的杜拜朱古力丟到垃圾桶去。

陳凱琳積極經營自己的朱古力品牌，落力宣傳又做生招牌。（IG@ghlchan）

陳凱琳對出品很有信心，更表示：「完全好有信心大家一定會鍾意食！」（IG@ghlchan）

Foodie大陳試食後續說：「我畀200幾蚊食排朱古力，呢個真係終極智商稅！連陳凱琳都見唔到呀！」（YouTube@誠實食評師 大陳）

大陳更將只咬了幾啖的杜拜朱古力丟到垃圾桶去，相當誇張！（YouTube@誠實食評師 大陳）

陳凱琳早前出席活動都有大方回應事件，笑言聽到「媽咪麵」三個字都有啲驚，唯有當作宣傳手法，因為的確有人因為好奇心而幫襯這個杜拜朱古力。而對於負評她表示：「其實如果唔好食，我又冇得去迫人去食，我覺得尤其是口味嘅嘢每個人都唔同，咁所以睇到佢做呢件事，我只係得啖笑。而我同我嘅拍檔講，可能之後出嘅尺度更遠。」

陳凱琳早前大方回應事件，笑言聽到「媽咪麵」三個字都有啲驚，唯有當作宣傳手法，因為的確有人因為好奇心而幫襯這個杜拜朱古力。（資料圖片/陳順禎攝）

而不足一個月，陳凱琳所推出的另一款新品竟再惹劣評！今次她聯乘前YouTuber BOMBA成員爆江的家族老字號餅店，推出號稱「全港最好食嘅朱古力大福」，有脆皮朱古力、開心果、花生醬等口味，陳凱琳與拍檔更特地去跟爆江拜師學藝。糯米糍、麻糬、大福之類食品，口感煙韌是基本，她拍片時也示範用剪刀將糯米皮剪開，看來十分軟糯，不過有網民卻批評大福實物跟宣傳照標榜的「拉絲糯米皮」不符，反而是非常硬。

前YouTuber BOMBA成員爆江的家族老字號餅店口碑不錯，今次Grace與他聯乘推出號稱「全港最好食嘅朱古力大福」。（IG@dulcevidahk）

爆江的家族老字號餅店，出品一向有口碑。（IG@dulcevidahk）

陳凱琳與拍檔更特地去跟爆江拜師學藝。（IG@dulcevidahk）

陳凱琳與拍檔更特地去跟爆江拜師學藝。（IG@dulcevidahk）

她指自己十分認真製作。（IG@dulcevidahk）

陳凱琳親手做的朱古力大福。（IG@dulcevidahk）

陳凱琳大讚自家產品是「全港最好食嘅朱古力大福」。（IG@dulcevidahk）

一咬口就有滿滿的開心果醬。（IG@dulcevidahk）

陳凱琳食得相當滋味。（IG@dulcevidahk）

糯米皮用剪刀輕輕一剪就剪得開，看來亦十分軟糯。（IG@dulcevidahk）

網民拍了一條片，她嘗試用平時攪拌熱飲的木棍戳下去大福，但糯米皮卻非常硬，木棍完全插不進去，而內餡雖然都相當豐富，但望落偏固體，未有宣傳所講的「爆漿」效果。該網民批評：「正式宣佈 只要係陳凱琳有份Crossover嘅嘢食或者係佢宣傳嘅嘢 一概都係垃圾！硬X過我條命 仲衰過自己屋企整嗰啲 夠膽收$40一粒 究竟係邊個俾佢進入飲食界」她又質疑：「陳凱琳咁瘦 係咪因為佢自己都食唔落自己整嘅嘢？」有人更Tag了上次狂踩媽咪麵朱古力的大陳，問他有冇再幫襯，對方回應：「就快俾佢呃晒D（啲）錢」

網民批陳凱琳的新品是「垃圾」，指理想與現實不符，更稱糯米皮「硬X過我條命。」（Threads@tifflwsyyy）

上次狂踩「$228媽咪麵朱古力」的大陳都被問起有否支持「大福」。（Threads@tifflwsyyy）

網民認為陳凱琳賣得太多廣告，整嘢食感覺像業餘性質，加上近年很多人跟KOL、Foodie「搵食」都中伏，已開始對於KOL推介感到反感，認為是「反指標」，因為只是收錢賣廣告，好食與否都只會一味唱好，故此發起抵制。不過另一邊廂，也有人好奇大福其實是否已擺放了一段時間，或放過入雪櫃所以才會變硬，建議若翻熱再食說不定會重新變得軟糯起來。