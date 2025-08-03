葉念琛宣布《情敵》將拍成短劇　談論陳可辛未被叫收口

導演葉念琛今日（3日）出席新書《情敵》發布會，出版社董事長施仁毅亦表示將會與葉念琛合作，施仁毅指葉念琛曾提及到：「短劇係互聯網一個新興嘅一種模式。」所以今次的合作二人將會拍攝一些短劇模式小說。葉念琛表示小說會有「三部曲」，自己已經寫到第二部，有最新消息將會公布。

導演葉念琛今日出席新書《情敵》發布會，出版社董事長施仁毅亦表示將會與葉念琛合作。(陳順禎 攝)

葉念琛接受《香港01》訪問時提及到為什麼會出版一本愛情小説時，他指今次推出的小說是「短劇化小説」，更希望不止是單單推出一本，而是三本或以上：「呢個小説就會成為我嚟緊可能同一啲平台合作，譬如抖音同埋一啲影集嘅合作嘅電影。我頭先有問咁我話可以發行呢個劇，呢個其實佢哋平台聽到我哋一個諗嘅諗法，佢哋亦都好有興趣，我諗最重要係有個民意。因為如果一個短劇又好或者電視啊電影都好，而家好追求嘅一個IP，咁我諗希望成就係一個IP。」

葉念琛接受《香港01》訪問。(陳順禎 攝)

對於現今內地的短劇於市場的收益其實已經超越了電影，但有些導演覺得拍短劇還有差了一點點時，葉念琛則不太認同，他認為收看率可以證明。最近葉念琛亦在自己的社交平台上亦比較活躍：「因為呢排喺自己嘅社交媒體，可能有啲緊張嘅文字，令到大家都好關注啦。我又唔覺得自己好多人熟悉，或者好攻擊性，因為其實我覺得我成個行文嘅風格，同埋嗰啲文字，我都係一個感想啫。」

最近葉念琛亦在自己的社交平台上亦比較活躍。(陳順禎 攝)

對於當中一篇陳可辛《醬園弄》最多人討論，亦有人覺得是「情緒勒索」，葉念琛則覺得他的文件就代表了他當時的想法及感受：「陳可辛導演係我小時候睇戲嘅偶像，我好鐘意睇佢嘅戲，呢樣野絕對唔會改變我對佢嘅作品嘅欣賞同埋想法。不過喺我篇文裏面，我有一啲字裏行間裏面都係當刻我睇到訪問嘅感想。」

葉念琛則覺得他的文件就代表了他當時的想法及感受。(陳順禎 攝)

除了陳可辛這篇發文外，其實葉念琛都表示他社交平台的發文都是他的感想與想法：「其實係好多嘢可能我年紀又大，有啲感想想寫咪寫，但係本著我自己寫咗咁多年文章，我都好信我自己文字嘅功力。我唔會係一個話好情緒主導嘅寫法，我每篇文章或者我每篇感想，都係有我嘅動機，或者係我當時我表達嘅動作。我覺得個問題其實都係大家可能要關心嘅問題，即係我覺得有陣時喺呢個演藝圈入面，有啲問題或者有啲現象，我希望講畀大家聽。」

葉念琛都表示他社交平台的發文都他的感想與想法。(陳順禎 攝)

對於有沒有人叫他不要再說下去時，他笑指沒有，因為自己說的都是真話：「我講嘅嘢係唔係話去扭曲，或者係一啲所謂嘅生安白做嘅嘢，即係我暫時冇收到一啲你所講嘅壓力。」而葉念琛作為電影行業的人，面對行業「寒冬」他都不得不承認：「而家一個工業嘅環境係有一定嘅困難，咁你話作為我都係工業嘅一份子，你見我今年都係近幾個月，譬如我又舞台劇，我又出小説。譬如今次宣佈咗，希望儘快可以將佢影劇化，咁同埋我都自己做咗製作人，即係山聰演唱會，咁我覺得都係希望多啲嘗試，同埋多啲出路。」