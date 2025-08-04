香港小姐2025｜陳詠詩馬甲線超吸睛　施宇琪減肥成功李尹嫣有肉地

由電視廣播有限公司主辦，全城矚目選美盛事《2025香港小姐競選》決賽將於8月31日隆重舉行。14位候選佳麗，1號李尹嫣、2號甘詠寧、3號蔡華英、4號莫凡、5號曾閱遙、6號朱文慧、7號施宇琪、8號岳凡荻、9號陳詠詩、10號文雅儀、11號梁倩萱、12號庄靜璟、13號袁文靜、14號何詠多，日前在視帝袁偉豪及師姐劉佩玥帶領下、出發前往馬來西亞檳城拍攝外景，娛樂新聞台則派出黎文傑全程貼身直擊！外景拍攝內容將會輯錄成兩個半小時特備節目，並安排於接連兩個周六（16及23日）晚8時於翡翠台播出。

03 蔡華英 Emily

02 甘詠寧 Phoebe

01 李尹嫣 Victoria

今日，14位佳麗分別踏足升旗山及峇都丁宜海灘拍攝外景，當中重頭戲當然是拍攝泳裝照！14位佳麗分別穿上以粉藍及橙色作為主調、別具熱帶風情的一件頭或兩件頭泳衣上陣，相當有睇頭；雖然今早拍攝期間全程下雨，但依然無損一眾佳麗開心心情，眾人更笑言下雨有助降溫、令她們拍攝時「冇咁辛苦」。

04 莫凡 Molly

05 曾閱遙 Elysia

06 朱文慧 Teresa

觀乎大會即日（4日）發布的官方泳裝照，14位佳麗之中，不少佳麗均身段勻稱，當中1號李尹嫣（Victoria）、5號曾閱遙（Elysia）、6號朱文慧（Teresa），9號陳詠詩（Stacey）及13號袁文靜（Jane）更展現完美比例。同樣擁有白滑肌膚的1號李尹嫣及13號袁文靜，前者感覺夠青春、後者擁有修長美腿兼無敵纖腰。至於被視為大熱門、曾為體操選手的陳詠詩身形夠弗之餘，馬甲線更是清晰可見，相當搶焦，陳詠詩接受娛樂新聞台訪問，坦言出發拍攝外景前，已為打造美好身形做足準備：「出發前我已經開始食清淡啲，同埋有做運動。」

07 施宇琪 Angela

08 岳凡荻 Fandi

09 陳詠詩 Stacey

而皮膚偏向黝黑的5號曾閱遙及6號朱文慧，不但散發著濃濃的健康氣息，練得一身結實肌肉的朱文慧，更有點健美小姐的影子，令人眼前一亮。6號朱文慧受訪時，更透露比她早拍泳衣照的3號蔡華英（Emily），拍畢回來後有特意教她向何面向更多日光、足證一眾佳麗勁有愛。

10 文雅儀 Tamson

11 梁倩萱 Barbie

12 庄靜璟 Vivian

另2號甘詠寧（Phoebe）、3號蔡華英（Emily）、7號施宇琪（Angela）、8號岳凡荻（Fandi）、11號梁倩萱（Barbie）的身形亦Keep得相當不錯。之前為參選港姐怒減超過14公斤的施宇琪，今日現場狀態大勇，她接受娛樂新聞台訪問時，亦坦言很滿意現時身形，但為了上鏡更好看、她目標希望減多4kg。施宇琪：「我依家體脂低過20%，今日狀態係算好好，如果可以減多4kg就perfect。其實真人冇問題，但上鏡就not ok。」而望落明顯有做開運動的Fandi，身上的腹肌亦相當吸睛。談到減肥，Fandi踢爆一眾佳麗有個搞笑口頭禪：「我哋日日都話『今日唔食喇』，但到真係食嘢時，大家又好似冇講過咁。」

13 袁文靜 Jane