《雷雨》雙喜臨門獲得連奪兩大獎　黎燕珊楊明齊賀陳培甡獲獎

早前已在港第三度重演之經典話劇作品《雷雨》，贏得叫好叫座，昨晚(8月3日)更在第四屆中國表演藝術獎頒獎禮中，雙喜臨門得兩項大獎，《雷雨》獲得「全國十佳話劇表演獎」，該劇身兼導演、男主角及出品人的陳培甡更喜上加喜，憑《雷雨》獲得「中國表演藝術最佳導演獎」，劇中演員黎燕珊、楊明、兩位先後飾演四鳳的鄧有銀、王潔清、陳希寶、呂洪廣及居功至偉的服裝指導陳華國等均有出席支持，並一起上台領獎，首度演話劇的楊明更稱：「我覺得真係好勁！」

左起: 陳希寶、黎燕珊、陳培甡、楊明期待舞台劇《雷雨》明年一月進軍大灣區演出。

黎燕珊與楊明恭喜陳培甡執導的《雷雨》連獲兩獎，感到十分光榮。

《雷雨》一眾演員出席第四屆中國表演藝術獎頒獎禮，並接受「全國十佳話劇表演獎」殊榮。

最佳導演陳培甡：感謝師公林家聲教他「偷」好嘢

去年黎燕珊與陳培甡已憑《雷雨》奪得最佳男女演員，今年三度重演再接再勵奪獎，劇組眾人都非常高興，陳培甡在台上致詞時表示：「實在有點意外可以得到最佳導演獎，記得當年師公林家聲先生教我，曾笑說自己是個「小偷」，因為不斷從不同的劇種、不同演員的表演當中汲取，如果是好的就「偷」回來，終於就創立了林派粵劇藝術。而我話劇老師羅冠蘭女士亦對我說過，單單模仿一個人就叫模仿，模仿十個人就是參考，如果你模仿一百個人，就是自己了 。所以我籌備《雷雨》這五年，看過20多齣《雷雨》舞台劇，去過廣州、潮州、佛山、上海、北京、最遠的去了哈爾濱去看，終於我「偷」了這個最佳導演獎，多謝大家。」

獲得最佳導演的陳培甡在台上表示花了5年時間籌備舞台劇《雷雨》，獲獎感恩慰。

左起 : 呂洪廣、王潔青、楊明、黎燕珊、陳培甡、陳希寶、鄧有銀、陳華國一起接受「全國十佳話劇表演獎」。

陳培甡獲最佳導演獎，弟弟著名服裝指導陳華國及陳希寶、楊明齊向他祝賀。

黎燕珊：自覺在話劇演藝生涯 感到好圓滿

珊姐（黎燕珊）接受訪問時亦表示 :「我開心得難以形容，因為已經三次重演《雷雨》，我覺得好威水，在演話劇生涯裡面，自己真的很圓滿了，香港最著名劇院西九、新光及演藝學院都演出過，我亦越演越活，完全投入角色。早前第三次重演後，花了整整一個月才能從周繁漪角色中走出來。」

黎燕珊演活《雷雨》中的周繁漪，對舞台劇獲獎感興奮。

黎燕珊演活《雷雨》中的周繁漪，對舞台劇獲獎感興奮。

楊明初演話劇就有份攞獎感到好威水

楊明對珊姐所言亦有同感，他稱舞台劇一連演了五場之後翌日不用再演有點空虛，很捨不得，然而首次演出的舞台劇即獲獎，他說 : 「真係好威 !第一次做舞台劇就在最頂尖的演藝學院，加上這晚《雷雨》還奪得全國十大最佳表演獎，培甡哥也奪得最佳導演獎。他笑言: 「有份演出我已覺得自己好勁 ! 」 他希望《雷雨》能夠快些重演。陳培甡亦隨即宣布好消息，《雷雨》將於2026年1 月開始移師內地演出，原定於今年11月準備進軍大灣區演出，因為珊姐接拍TVB新劇，所以要推遲演期到明年1月開始，培甡哥叫楊明很快就不需要寂寞了！

陳培甡身為《雷雨》出品人及演員兼導演，在第四屆中國表演藝術頒獎禮上連獲兩獎實至名歸。

陳培甡身為《雷雨》出品人及演員兼導演，在第四屆中國表演藝術頒獎禮上連獲兩獎實至名歸。

《雷雨》叫好叫座兼獲獎，眾人齊舉杯慶祝。