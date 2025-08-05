陳豪難得陪老婆子女暑假加國親子遊　陳茵媺公開愛的宣言極甜蜜

現年54歲的陳豪與細他10年的老婆陳茵媺於2013年結婚，2014年陳茵媺以全職照顧小朋友及家庭為由宣布暫時淡出娛樂圈，毅然放下如日方中的演藝事業，主力做陳豪背後的女人照顧家庭。二人婚後育有三名小朋友，陳茵媺一直過住少奶奶的生活，專心相夫教子，陳豪就努力拍劇賺錢養家，辛勤工作，男主外女主內，一家五口十分幸福。陳茵媺不時會於社交網分享她的日常生活點滴，更新近況。

陳茵媺與老公陳豪育有兩子一女。（IG：@aimeechan_official）

陳豪陳茵媺影靚相慶祝結婚周年。(ig圖片)

陳豪陳茵媺影靚相慶祝結婚周年。(ig圖片)

每年暑假，陳茵媺都會帶住三名寶貝仔女去一個長途旅行，很多時都會帶他們返她的老家加拿大遊玩。不過陳豪因此工作忙碌，以往都很難可以在暑假的旅程中陪伴他們，陳茵媺總是要單打獨鬥，全力肩負起照顧仔女的責任。去年暑假陳茵媺一拖三帶仔女加國放暑假，就曾因熱爆天氣下要獨自湊小朋友而向老公求救，表示極掛念對方。今個暑假陳豪終於有時間陪伴老婆及仔女一起到加拿大享受天倫樂。陳茵媺連日來亦有分享今趟親子遊的美照和短片。

陳茵媺分享親子遊靚相。(ig圖片)

陳茵媺分享親子遊靚相。(ig圖片)

陳茵媺留言寫道：「工作讓他忙得不可開交，夏天在加拿大和家人團聚的時光也從未有過。但這次🇨🇦之旅－這些日子裡，有他@moses_chan_陪在我身邊，探索魁北克的點點滴滴，感覺真的難以忘懷。感恩我們一起度過的每一次歡笑、每一次日出☀️每一次日落🌅，以及我們共同創造的每一段回憶。這樣的時光，我會記得在心很久！ 🥰 有這樣的夥伴陪伴，真是太幸福了。」

陳茵媺分享親子遊靚相。(ig圖片)

陳茵媺分享親子遊靚相。(ig圖片)

陳茵媺分享親子遊靚相。(ig圖片)

陳茵媺分享親子遊靚相。(ig圖片)

陳茵媺分享親子遊靚相。(ig圖片)

陳茵媺分享親子遊靚相。(ig圖片)

陳茵媺分享親子遊靚相。(ig圖片)