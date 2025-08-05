才女梁芷珊女兒優異成績牛津碩士畢業　自認Hea媽分享教養心得

現年57歲的梁芷珊曾被譽為香港「四大才女」之一，曾經是多首香港流行曲的填詞人，亦活躍於文壇，其寫作的小說及散文集超過50本，亦有參與廣播劇及電影編劇。梁芷珊在2002年與羅傑承結婚後，兩人育有女兒羅樂桐（Eily），兩人曾是圈中公認的模範夫婦，不過最終在2017年低調離婚。

梁芷珊曾被譽為香港「四大才女」之一。（IG圖片）

梁芷珊學霸女兒羅樂桐。（IG圖片）

梁芷珊女兒羅樂桐盡得媽媽優良才女基因，早年到英國升學，2018年在英國中學的公開考試考獲11A佳績，包括1A**， 9A*，1A （Add Maths），成功考入牛津大學。昨日梁芷珊在IG分享了置身牛津Sheldonian Theatre見證女兒牛津大學碩士畢業，並留言表示：「終於來到這天，女兒畢業了，媽媽也畢業了。牛津大學畢業禮裡，畢業生給心裡感激的人拍掌，家長友好給畢業生鼓掌。感謝女兒給我置身Sheldonian Theatre的機會，我是置身其中的一名家長，和坐在畢業生席上的女兒對望互相感謝，那真是我人生中極其感動的一刻。陪伴成長、見證走過碩士畢業之路，今天寫下這小里程碑的激動，不只屬於女兒，也屬於我這個剛畢業的母親 - - -Eily取了Distinction，請容我也給自己一個Credit。」

梁芷珊出席女兒的碩士畢業禮。（IG圖片）

梁芷珊在IG分享了置身牛津Sheldonian Theatre見證女兒牛津大學碩士畢業。（IG圖片）

梁芷珊透露女兒獲得優異成績。（IG圖片）

梁芷珊續指培育孩子，各有不同方法，而自己的最重要目標，是養出沒有選擇困難症的孩子：「人生最重要的是懂得判斷、作出選擇，能夠為自己的選擇負責已很好。從小，我少有替女兒做決定。我會陪伴她分析每個選擇背後可能發生的情況 - 由最好到最壞的Scenario，更重要是讓她明白，每個決定都附帶一些結果/後果。」並分享教養孩子心得：「教養孩子，我少用命令和規則，甚至不太用賞罰，多採用Yes approach ，而不用 No Approach，重要的是用陪伴和分析。和孩子一起經歷『選擇 ～承擔 ～成長』過程，需要時伸手幫忙，有好結果同享喜悅，不理想時坦誠討論，讓她明白哪些選擇影響自己和他人，要學會避免。」

梁芷珊在IG分享教養心得。（IG圖片）

最後梁芷珊表示：「人生本來就充滿判斷和選擇。研究說人每天需要做3000到35000次決定 - 有意識的，和沒意識的，每個决定，劃上下一步軌跡。我不期望孩子「聽話」，只願她聆聽內心，做出合適決定，有她滿意的結果，就是我最大欣慰與驕傲。謝謝女兒的努力，我的驕傲。」