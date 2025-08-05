「最強美腿」引退後唯一粉絲會　網民哄動爭做任務贏近距離互動

橋本有菜轉到新公司MOODYZ後更名為新有菜，雖然改了名字，但人氣依舊不減，仍然穩座「最強美腿」的寶座。令人感到不捨的是，去年12月新有菜宜布引退，正式從AV業屆畢業，亦意味着大家只能從她的舊作欣賞她的演出。還好，最近有消息，香港公司Sixtoy將為她在10月份舉辦，她在引退後，海外唯一一個香港粉絲見面會，屆時除了可以見面外，更有機會近距離互動，包括與她合照、簽名、玩遊戲以及令人夢寐以求，一齊食飯等，通通都可以實現！

傳奇級日本女優新有菜（前名：橋本有菜）宣布10月到港出席粉絲見面會。（X圖片@Arina_aa9）

有「最多美腿」稱號的新有菜，以寫真偶像身分在2015年初登場，當其時公司就以其得天獨厚的優勢作為宣傳重點。「舖路」了三個月後，她才以S1專屬女優身分出道。同年，她也成為了AV女優偶像團體成員，慢慢在業界打響名號。翌年，她亦與白石茉莉奈、高橋聖子兩位前輩共同擔任了日本AV比賽的代言人，奠定了他在業界的地位。2018年更擊敗了天后高橋聖子，獲得《DMM成人獎》2018「最優秀女優獎」。新有菜曾在2015年出席香港見面會，事隔10年再度來港，兼而附有多項互動環節，實在令人驚喜不已。據知，見面會名額有限，消息一出除了引港台內地粉絲群討論外，網民湧入群組等入場卷及互動卷開放預售。

新有菜（前名：橋本有菜）有「最強美腿」之稱。（X圖片@Arina_aa9）

據知想參加新有菜香港粉絲見面會都唔係咁易，入官方TG討論群先可以有第一手消息知道賣飛日子同時間，再於Sixtoy官網搶券。（X圖片@Arina_aa9）

出道多年來，新有菜曾拍攝過不下60套作品，以平均每年10套左右的數量來講，可以說是貴精不貴多。以往都有不同類型AV女優受邀到港出席活動，例如天使萌、八掛海、明里䌷、浜崎真緒、河北彩伽、小宵虎南、甚至是「2025年最強新人」瀨戶環奈等，不過有如此重量級的女優到港，其實是少之又少。所以說，今次新有菜到港出席粉絲會確實難得！

7月份有「最強新人」瀨戶環奈，8月份又有波多野結衣，10月份仲有新有菜！（網上截圖）

據知想參加新有菜香港粉絲見面會都唔係咁易，入官方TG討論群先可以有第一手消息知道賣飛日子同時間，再於Sixtoy官網搶券。（X圖片@Arina_aa9）

新有菜（前名：橋本有菜）有「最強美腿」之稱。（X圖片@Arina_aa9）

新有菜（前名：橋本有菜）入行已經有一段時間，人氣一樣強勁。（X圖片@Arina_aa9）

新有菜（前名：橋本有菜）有「最強美腿」之稱。（X圖片@Arina_aa9）

新有菜（前名：橋本有菜）入行已經有一段時間，人氣一樣強勁。（X圖片@Arina_aa9）

新有菜（前名：橋本有菜）有「最強美腿」之稱。（X圖片@Arina_aa9）

新有菜（前名：橋本有菜）有「最強美腿」之稱。（X圖片@Arina_aa9）