羅家英爆求婚19次真相　評汪明荃粵劇演出「跌咗分」：鬧我唔讚佢

羅家英日前接受查小欣主持YouTube頻道「紅查館」訪問，豁達詳談四度患癌的心路歷程，更認性慾全失。向來敢言家英哥在今日（5號）最新一集，大爆近年少去揼骨卻愛上「按pat pat」，又常與老婆汪明荃吵架，家英哥更大彈阿姐演粵劇「跌咗分」，認真斗膽！

羅家英向來敢言。（YouTube@紅查館）

羅家英接受查小欣訪問。（YouTube@紅查館）

四度患癌的家英哥，宣布放棄電療與化療，事前有沒有徵詢阿姐意見？家英哥一派大男人本色：「阿姐冇俾意見我，不過我諗佢係同意嘅，佢都係出嫁從夫，丈夫話事，何況條命係我嘅，佢點話到事呢？」家英哥補充，決定前曾與阿姐「講過吓」，但阿姐看似沒有專心去聽，「而家報道出嚟更加清楚，都冇乜點再特別傾！」查小欣打趣追問，家英哥與阿姐平時都是靠報道知道對方消息？例如當年家英哥被影到去揼骨？家英哥說：「佢（阿姐）贊成我去揼骨㗎，佢仲幫我book埋房添！而家少咗去，以前好燥，腰骨好赤好攰，但揼骨都冇特別好到，後來買咗嗰啲按摩器，我就瞓喺度、晾住對腳，將佢（按摩器）放落自己個pat pat度，原來條腰攰就係因為pat pat嗰條筋，你將佢鬆咗，我行好多路，以前行一個鐘頭要抖，但而家唔使！」

家英哥從不言休，近日正籌備劇本《柳如是》，他說：「我覺得我嘅年紀好適合做錢謙益，因為佢成七十歲，就搵咗柳如是（明末清初名妓）做老婆，（娶個後生靚女嘅老婆，會唔會都係你嘅心願？）呢個係每個男人嘅心願！（你唔怕返屋企要跪玻璃？）佢鬧我亂講嘢囉，慣咗！（你覺唔覺得你改變咗阿姐？ ）佢改變咗我肯同佢講道理。以前我唔鍾意同人哋辯論，唔鍾意解釋、唔嗌交，大家嬲爆爆唔出聲，而家唔係啦，坐喺度講啦！（通常邊個拗贏？）睇吓邊個有道理，好多濕濕碎碎嘅嘢要拗，佢（阿姐）係一個好堅強、好硬頸，自己認為啱嘅嘢就去做，但佢認為啱嘅嘢，未必係啱嘅，講道理咋嘛，佢認為啱聽就聽，唔啱聽就算！」

家英哥從不言休，近日正籌備劇本《柳如是》。（YouTube@紅查館）

羅家英話同阿姐唔嗌交，大家嬲爆爆會唔出聲。（instagram@wang_liza）

家英哥直言，跟阿姐最常爭吵的話題，正是他最執着的粵劇演出：「佢（阿姐）鍾意演電視劇、唱歌、跳舞，但佢唔係好鍾意演粵劇，佢俾嘅時間冇其他咁多，我話佢，但督促唔到，亦都教佢唔到，佢唔係好想我教，我嫌佢唔好，可以好啲！」對阿姐的粵劇演出，家英哥有什麼評價？他勇者無懼：「跌咗分！八七年、八八年，佢同我做《穆桂英大破洪洲》，如果佢嗰時係九十分，而家最多得返七十分！（你小心啲喎！）唔使小心，佢係鬧我，話我唔讚佢，但我唔係鍾意讚人嘅人，我真係好衰，我最多話幾好、幾好，如果我讚你嘅時候，就係我嬉皮笑臉：『你冇得頂，去到天咁高！』但呢啲讚係假嘅！」

羅家英評阿姐演粵劇「跌咗分」。（instagram@wang_liza）

查小欣憶述到羅家吃飯，阿姐吩咐工人炮製豉油雞，知道家英哥幾點落機，會預先夾定靚雞留給老公，家英哥笑言阿姐「敬老」之餘，都不忘讚返老婆：「阿姐係一個比較好心腸嘅人，佢能夠同我拍拖，我有啲感恩！（你點追求佢呢？）都唔係點追求，大家互相碰埋一齊，（但你求咗十九次婚先搞掂喎！）邊有咁多次呀！做新聞啫，不如話佢求我結婚，我唔應承十九次！」

阿姐尊重家英哥決定。（instagram@wang_liza）

阿姐早前開演唱會。（instagram@wang_liza）