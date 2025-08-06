「亞視忠臣」爆娛圈棄用辛酸　換角逃撞車斷筋大劫：感恩上天保佑

娛樂圈拍戲換角是常有的事。有「亞視忠臣」、「劉忠臣」之稱、現年63歲的劉錫賢近日與剛宣布復出的陳靖允拍片，大爆「亞視血淚秘辛」，從影逾30年的劉錫賢點名曾被兩男星換角，其中一位拍戲期間竟撞車，說到這裏劉錫賢雙手合十，感恩望天嘆道：「多謝上天保佑！」

劉錫賢有「亞視忠臣」、「劉忠臣」之稱。（電視截圖）

劉錫賢透露試過一次被換角。劉錫賢憶述當年獲邀拍《男兒本色》，之後卻久久沒有收到劇組通知。後來劉錫賢敲門詢問通知人，劉錫賢獲告知「部戲改咗戲軌」，故劇組搵了鄧浩光和連偉健兩位小生代替劉錫賢。劉錫賢坦言得知被換角後「有啲失落」，之後卻聽到驚人消息，才發現逃過一劫，他說：「鄧浩光拍呢套戲嘅時候撞車，佢隻手呢度啲皮冚唪唥全部剷晒！如果當時係我嘅話呢，我會喊呀！」

劉錫賢、陳靖允及顧冠忠談被換角秘辛。（影片截圖）

陳靖允則自言是戀愛腦，少理公司人情世故。她指曾聽過下一部戲角色是她，之後同樣沒收到通知；她說：「試過明明喺部電視劇有重（戲分）嘅角色，但宣傳海報冇我份，但戲分少過我嘅人海報又有份，原來後尾我先知道我係一直咁被換角。」陳靖允不諱言：「我好悲慘㗎，因為我諗住明明遲啲要開工，結果又冇。」

劉錫賢指當時聽到鄧浩光撞車，僥倖逃過一劫，更合十感謝上天保佑。（影片截圖）

劉錫賢指當時聽到鄧浩光撞車，僥倖逃過一劫，更合十感謝上天保佑。（影片截圖）

鄧浩光去年曾現身梁思浩主持的節目《直播靈接觸》，鄧浩光首度開腔談及手受傷一事。他說：「呢件事一直擺喺心入面，1989年嗰陣，我喺友台第一次拍電視劇，劇情係講我做警員要追一架車，當時凌晨兩、三點喺火炭一個停車場拍。」鄧浩光指事前多次排練都均十分順利，他說：「之後有個工作人員話：『勁喎，咁多Fans睇你拍嘢。』我就話冇喎，咁夜邊度會有人？我自己冇為意，之後意外真係出現咗，我被架車撞到，撞爆咗車頭玻璃，（展示手部傷疤）隻手斷晒筋，而家隻手啲筋係隻腳趾攞筋上嚟駁番，之後嗰個工作人員嚟咗探我，佢話記唔記得嗰日講過見到好多人，而家就知道唔係啦，佢話會唔會係搵替死鬼呢？」

胡慧冲同埋鄧浩光好老友。

鄧浩光（TVB截圖）