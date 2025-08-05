黑雨｜TVB索人妻疲於奔命12小時　涉水走回家險被沖走超驚險

天文台於5日清晨5時許再次改發黑雨，維持足足近12小時，至下午5時許才改發黃雨。而楊卓娜就透露自己在黑雨期間經歷疲於奔命的12小時，堪稱連環不幸，她大嘆：「可惡嘅黑雨！」

她原定今早要搭飛機離港，昨晚回家時已困難重重，她說是黑雨浸到車位前的馬路，畫面如像黃河，座駕無法回家只能停泊在一旁，再冒雨徒步回家，並謂：「爭啲俾水沖跌！」

黑雨下多區水浸，部分地區的水位淹浸至半架車的高度。（資料圖片/李家傑攝）

楊卓娜在黑雨下要涉水步行回家，每走一步都將腳淹在泥水裡，她直呼：「好恐怖呀！」（IG@lennayeung）

楊卓娜回家後驚魂未定，擔心翌日的天氣和交通情況，徹夜未眠，她表示：「突然醒起未拎Passport，隨手拎起放入手袋，梳洗完諗住爭取時間去休息，結果行雷閃電雨聲，令我擔心咗一晚，又擔心早上都移唔到車返車位，又擔心早上水浸太深未退，離開唔到屋企去機場，結果成晚都冇瞓！🤪🤪🤪」

楊卓娜回家後驚魂未定，又怕翌日早上的天氣和交通情況會影響出國。（IG@lennayeung）

今早她冒著黑雨叫車到機場，誰知Check-in才發現Passport套裡面根本冇Passport！她直言：「呢一刻真係「OMG」，『如雷灌頂』，呆咗！😰😰」她指自己被教訓10分鐘後，終於教識工人姐姐幫手找Passport，但又因為天氣叫不到車，儘管有好心鄰居載姐姐去機場，但竟然再遇噩耗：「行行吓，路上又水浸全部車死火🤪🤪🤪, 天啊，旅行先嚟黑雨，仲要十萬火急撞正黑雨， 寸步難行😭😭😭😭」

楊卓娜去到機場才發現，自己的護照套內居然冇護照！（IG@lennayeung）

好心鄰居未有放棄，仍想辦法載姐姐去地鐵站，事隔個半鐘，姐姐終於把Passport送到她手上，而她也錯過了飛機，要跟家人分離，改搭下一班，楊卓娜感謝航空公司地勤同事非常熱心幫忙，讓六神無主的她能安定下來。雖然一波三折，還要跟家人分開，但楊卓娜到最終也保持樂觀表示：「無端端賺咗幾個鐘頭me time可以好好行吓街，喺機場食個靚lunch， 上機之後就可以好好補眠尋晚欠咗嘅美容覺！🤣🤣🤣經一事長一智，下次真係要小心啲，拎咗Passport Holder，唔等於拎咗Passport 㗎！💪反省完畢，繼續食嘢！🤭🤭🤭」網民慶幸她有驚無險，而游嘉欣就取笑：「🤣🤣🤣好係你會發生嘅事！」