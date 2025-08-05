ROVER專訪｜退去新人光環即感又灰又迷茫：好似唔知做緊咩

忙了一整天，ROVER近來終於有時間靜下來，結果反而令大家越諗越負。（葉志明攝）

才剛退下新人光環，ROVER即以《流浪者詩歌》道盡追夢背後辛酸與迷失，出道一年多就叫攰，真的好嗎？希晉解釋是因為過去半年經歷太多，希望以作品紀錄下來，於是有了「負負哋又有少少盼望」的作品。亨仔直言仍未調整節奏，依然感到迷惘：「年初係好攰，好似唔知自己做緊咩咁，而家反而睇化咗，係你就係你，唔使強求什麼，而家會積極啲。」ROVER出道短短一年多，已獲不少演出機會，連台灣音樂節亦玩埋，Jason認為是一直在衝，直到最近終有喘氣空間、反思時間。「可能就係咁諗多咗，自己做得好唔好，可能係呢啲位會迷茫，而唔係做嗰下迷茫。」

雖說一心想做音樂，但為曝光、為生活，Band仔少不免都要有唔太band仔的工作，或許這就是ROVER迷茫原因之一。（葉志明攝）

亨仔直言仍在調節中。（葉志明攝）

退下新人光環，希晉坦言壓力劇增，但亦時刻提醒自己保持飢餓感。「多唔多人聽、紅唔紅都係要慢慢嚟，太急會令整個狀態更差。」在香港夾Band本是難，像Dear Jane也捱過了不少無錢開飯的日子，才擁有今天的成就，ROVER表示早已做好心理建設，身兼澳門樂隊石裂符鼓手的Jason比三位兄弟更為明白。「Band係好靠同觀眾互動同感染力，我哋可以做嘅係再寫好啲歌，同埋表演上再好啲，其他嘢就等時間證明。」自認豁然開朗的亨仔，之前因把每事看得太重，最終令自己十分灰，如今學會少看網民留言，但亦難逃隊友如希晉的攻擊。「佢好鍾意喺group 分享，引起話題，但多數都無人理佢。」由不停追看留言，到寧願花時間健身，享仔表示如今已不毒不侵。

Make up: Christy Li @christylikct｜Zuo Yuting @yuting.zuo

Hair: Ryan Tsoi @ Beijing Hair Culture Elements (@ryan.kc_hair)｜Daniel Ng @ Impecc Hair Salon(@d_n.06_)

場地：No Word On lsland