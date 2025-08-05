花之戀始祖加太賀免頂手費放盤疑結業　網民：俾洪天明食到執笠？

日本餐廳加太賀的名字以往常常在無綫節目《獎門人》系列出現，未食過都一定聽過，它首創「花之戀」壽司，令業界爭相仿效，有一個說法是創辦人林國華在1993年為挽救婚姻而創出「花之戀」壽司，雖然都是離婚收場，但成功令加太賀打響名堂；整條紅磡內街崇潔街也變成「加太賀街」，相當有和風特色。不過近日有網民發現加太賀疑難抵飲食業執笠潮，登廣告放盤，更免頂手費，以6萬放租2000呎靚裝舖位，包大牌酒牌、廚房及家具。

加太賀除了在獎門人中老是常出現，更因自創「花之戀」而打響名堂，有指是創辦人林國華為挽救婚姻而創出。（Openrice@加太賀）

有經紀在網上登放盤廣告，加太賀的2000呎舖位以6萬放租，免頂手費兼包大牌酒牌。（fb圖片）

其實加太賀已不止一次轉手及面臨結業，2022年已有傳出餐廳以1.3億放售9個相鄰舖位，總面積達過萬呎。找人接貨後，加太賀再每月交租經營，不過去年加太賀再傳出停業消息，店方表示只是內部裝修重組，其後重開，同年中以820萬沽出部份舖位，但如今就正式放盤。據指現任老闆會繼續營業至月中，並期望接手者能用「加太賀」名稱繼續經營。

加太賀近年試過賣盤、停業，如今再放盤。（fb圖片）

消息傳出後，網民笑言：「懷疑俾洪天明食到執笠😂😂」、「欠落花之戀數都算債權人」由於以往洪天明是《獎門人》賞金獵人，贏過逾2萬件花之戀，但其實執笠明顯跟他無關，因為他早前現身打機達人達哥的直播頻道時，見網民洗版講壽司，他即澄清：「冇食好耐喇！」之後還很有耐性地解釋：「大家誤會，想當年掌門人雖然係有好多花之戀券我係贏咗，但係唔係我自己一個人食嘅，都派晒畀人，自己keep啲，跟住派畀朋友，我一個人點食咁多！」不過他後來就透露，自己十幾年冇去該壽司店，早前帶兩個仔去試試，「十幾年冇去，都係嗰個感覺！」

加太賀以往是獎門人長期贊助商，當中「賞金獵人」洪天明更贏過逾2萬件花之戀，所以又有「花之戀獵人」之稱。（TVB）

對於加太賀結業傳言，網民問：「係咪俾洪天明食到執笠？」（VCG）