蕭秉治與中信兄弟合體首唱球團年度歌　全場大合唱High翻大巨蛋

「破億神曲製造機」蕭秉治，於8月23日《活著 Alive》高雄巨蛋舉行演唱會，日前全數完售後再加開門票，就為讓所有粉絲都能進場享受蕭秉治帶來的視覺震撼。而昨日蕭秉治受邀於中信兄弟年度大型K歌主題日《Channel B vol.2》賽末演出，並擔任第12屆《我不是歌手》歌唱大賽的特別評審，蕭秉治不只帶來精彩演出，也見證球員們的歌唱實力，一起用音樂High翻大巨蛋。

蕭秉治擔任中信兄弟年度大型K歌主題日賽末演出嘉賓。(公關提供)

蕭秉治獻唱多首經典情歌 讓大巨蛋瞬間變成大型KTV。(公關提供)

蕭秉治開場帶來經典情歌《我還是愛著你》，因應大型K歌的主題，就連現場歌詞都以KTV的歌詞跑馬燈方式顯示，瞬間將大巨蛋變身成超大型萬人KTV包廂！蕭秉治接著演唱《外人》、《想悄悄住進你的靈魂》，蕭秉治分享：「今年跟中信兄弟非常有緣分，很榮幸可以幫中信兄弟寫歌、製作《進化》這首年度歌曲，感謝邀請！希望大家都能享受這個夜晚。」

蕭秉治（右1）首度與中信兄弟張志豪(左1)、王威晨(左2)、岳東華(右2)合體演唱中信兄弟年度歌曲〈進化〉。(公關提供)

中信兄弟年度歌曲〈進化〉首唱獻給大巨蛋 氣勢滂薄熱血氛圍震撼全場，岳東華（右1）、蕭秉治(右2)、王威晨（右3）、張志豪(右4)。(公關提供)

今年3月，蕭秉治受中信兄弟邀請量身創作2025年年度歌曲《進化 B EVOLUTION》，除了是首度為中信兄弟寫歌，也是首次與中信兄弟球員王威晨、張志豪、岳東華共同合唱。在昨日的演出中，四人也合體首唱《進化 B EVOLUTION》，熱血爆表的旋律與球迷共同呼喊的歌聲響徹大巨蛋，他們也特地還原MV中的服裝造型，就像四人一起從MV裡走入真實的球場「進化」，帥氣模樣也被主持人稱讚像「偶像男子團體」！而張志豪分享他的夫人本身就是蕭秉治的粉絲，兩人也特別驚喜帶來《毒藥》合唱，蕭秉治與張志豪合唱時不只深情對望，甚至還手牽手一起離場，逗趣的畫面引起全場尖叫聲連連並起鬨喊「在一起」。

四人重現〈進化〉MV帥氣造型 被主持人稱「偶像男子團體」，岳東華（右1）、王威晨(右2)、蕭秉治(右3)、張志豪(右4)。(公關提供)

張志豪（左）、蕭秉治（右）加碼合唱〈毒藥〉 親密互動讓球迷大喊「在一起」。(公關提供)

這次蕭秉治也特別擔任中信兄弟第12屆《我不是歌手》歌唱比賽的評審，四組球員參賽者各個身懷絕技，不只會打球也會唱歌！四組參賽球員都獻出加分大法，黃韋盛帶著腳踏車上台、許庭綸首次參賽就獻給大巨蛋、鄭浩均找來Passion Sisters女孩小迪手牽手合唱、羅戈及黃博多帶來熱情的拉丁歌曲，每位的演唱都讓蕭秉治驚嘆不已，而蕭秉治也分享他的評分標準：「只要在唱歌時很享受在狀態裡，就會給他很高分！」四組參賽者中共有三組獲得滿分，為今年的中信兄弟年度大型K歌主題日掀起一波高潮。

蕭秉治登大巨蛋 為中信兄弟K歌主題日帶來多首好歌。(公關提供)