伍樂城領軍打造新生代唱跳女團　6位15歲少女組成衝擊樂壇

香港殿堂級音樂監製伍樂城一手策劃打造的新生代唱跳女團Honey Punch經過伍老師的多重選拔及密集訓練，終於強勢出道，推出首支單曲《蝶式》，為香港樂壇迎來新衝擊。女團由6位，平均年歲14至15歲的美少女組成，成員包括隊長Casey及Jacey、Chelsa、Colour、Keira、Alma。

隊長Casey@Honey Punch《蝶式》MV.。(公關提供)

Alma@Honey Punch《蝶式》MV。(公關提供)

Honey Punch6位成員各具特色與舞台魅力，透過音樂與舞蹈展現青春力量。首支單曲《蝶式》已於7月23日強勢推出，不僅由伍樂城親自監製及製作，更邀得曾為韓國K Pop女團 aespa 創作的國際知名作曲人Josh Cumbee參與作曲，為Honey Punch聯手打造充滿爆發力的香港甜美唱跳女團！

Alma@Honey Punch《蝶式》MV。(公關提供)

Keira@Honey Punch《蝶式》。(公關提供)

《蝶式》MV形象指導馬天佑（Mayao）親自操刀

Honey Punch首支主打歌《蝶式》MV上線短短一星期，YouTube點擊率已突破 50萬，成績亮眼，隊長Casey對於MV點擊率感到驚喜又感動，她表示：「好感謝所有支持 Honey Punch 嘅樂迷，MV嘅留言我哋都有留意到，每一個留言都係我們嘅動力！我哋會繼續努力，為大家帶來更爆嘅舞台同更好嘅音樂，請大家期待我哋之後嘅舞台！」在《蝶式》MV的造型設計上，製作團隊特別邀請著名形象指導馬天佑（Mayao）親自操刀，由服飾、髮型、妝容到配件都精心搭配，襯托出成員們的個人特質，為MV視覺效果增添不同色彩。

Colour @Honey Punch《蝶式》。(公關提供)

Chelsa @Honey Punch《蝶式》。(公關提供)

多位國際音樂人跨國合作 打造破格製作 流行新風向

Honey Punch團名寓意「甜蜜重擊」，象徵成員們兼具甜美魅力與強大舞台爆發力。團隊經過長時間嚴格培訓，從舞蹈、歌唱到造型皆精心打磨。首支主打歌《蝶式》歌名亦深藏意義，以破繭成蝶為概念，展現女孩們從練習生蜕變成長的歷程，歌曲結合強勁節奏與洗腦旋律，演繹出新生代女團的獨特風格與音樂態度。

Jacey@Honey Punch《蝶式》。(公關提供)

歌曲創作團隊陣容強大，除了由伍樂城親自操刀製作，更特別邀請多位國際音樂人跨國合作。其中包括曾與麥當娜、少女時代、aespa等國際級藝人合作的知名音樂人Josh Cumbee，以及創作歌手Sizzy Rocket共同參與作曲填詞，中文版本歌詞則由香港新生代填詞人Oscar精心打造，為歌曲注入全球化的流行元素，歌曲融合Hip-hop、Pop及Rhythmic元素，節奏強勁，融合歐美及K-pop元素，展現六位成員的唱跳實力與舞台魅力。跨國團隊的強強聯手，讓《蝶式》不僅具備K-pop的強烈風格，同時融入香港音樂色彩，打造出一首無國界的女團歌曲！

《蝶式》MV幕後功臣馬天佑+伍樂城+ MV 導演Rony + 化妝師Allen合照。(公關提供)