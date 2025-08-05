東張西望｜夜香姐倒完屎拆CCTV　霸氣喝令：全部唔可以走要拉佢哋

TVB節目《東張西望》今日（5日）一集繼續講到筲箕灣大廈「夜香姐」的滋擾行為，其震驚全港觀眾的行為包括有：噪音滋擾、淋豉油、扔溪錢及掉糞便等，多年來令樓下鄰居葉小姐崩潰。

筲箕灣大廈「夜香姐」的滋擾行為。(節目截圖)

「夜香姐」震驚全港觀眾的行為包括有：噪音滋擾、淋豉油、扔溪錢及掉糞便等。(節目截圖)

「夜香姐」震驚全港觀眾的行為包括有：噪音滋擾、淋豉油、扔溪錢及掉糞便等。(節目截圖)

苦主葉小姐於窗外安裝了閉路電視，搜集「夜香姐」掉糞便的證據，葉小姐表示現在已經30多度，但仍然不敢開冷氣，因為「夜香姐」正正把糞便掉在冷氣機的上蓋：「因為佢掟嗰啲糞便就喺冷氣機槽位，我哋驚開咗冷氣可能會有啲糞便抽咗入嚟，可能有好大陣味，或者有啲昆蟲經冷氣機走入嚟。」於是她於自己樓層安裝了閉路電視，其後拍下了精彩的一幕。

苦主葉小姐於窗外安裝了閉路電視，搜集「夜香姐」掉糞便的證據。(節目截圖)

葉小姐表示現在已經30多度，但仍然不敢開冷氣。(節目截圖)

閉路電視的影片中，見到一人鬼鬼祟祟的左右張望，推開窗之後就把手中的一部閉路電視掉到樓下，原來這個人就是「夜香姐」。陸偉雄大律師表示她其實干犯了「刑事毀壞罪」，因為她的確把閉路電視掉到樓下，而且閉路電視已經不能再用。閉路電視除了拍下她掉東西外，更拍下了她掉糞便出窗外的一幕，認真嘔心。

閉路電視的影片中，見到一人鬼鬼祟祟的左右張望，推開窗之後就把手中的一部閉路電視掉到樓下。(節目截圖)

閉路電視的影片中，見到一人鬼鬼祟祟的左右張望，推開窗之後就把手中的一部閉路電視掉到樓下。(節目截圖)

閉路電視的影片中，見到一人鬼鬼祟祟的左右張望，推開窗之後就把手中的一部閉路電視掉到樓下。(節目截圖)

陸偉雄大律師表示她其實干犯了「刑事毀壞罪」。(節目截圖)

葉小姐為了清理「夜香姐」掉下的糞便，於是買了一支高壓水槍，她更指：「有時佢腸胃好，真係一日用三次都唔定。」原來除了葉小姐外，住在「夜香姐」樓上的住戶亦被「夜香姐」騷擾：「佢長期攞啲嘢隊個天花，隊個頂樓令我哋好滋擾，同埋成日淋啲屎同啲尿喺門口，全座大廈都知道。」業主立案法團亦為此張貼告示於大門，希望「夜香姐」停止騷擾的行為，但反被「夜香姐」指葉家才是始作俑者。業主立案法團召開業主大會商討有關事件，當然「夜香姐」是沒有現身，《東張西望》主持俞可程就陪同葉小姐去找「夜香姐」。

葉小姐為了清理「夜香姐」掉下的糞便，於是買了一支高壓水槍。(節目截圖)

葉小姐為了清理「夜香姐」掉下的糞便，於是買了一支高壓水槍。(節目截圖)

住在「夜香姐」樓上的住戶亦被「夜香姐」騷。(節目截圖)

葉小姐敲「夜香姐」的門，讓她出來直接對話，俞可程表示聽到屋內有聲，但「夜香姐」就是不肯現身。最後「夜香姐」報了警，面對著警察，更直指：「呢批人已經係第十次走上嚟騷擾滋擾嘅，同埋後面啲男人，揸住晒相機嗰啲呢，但佢哋唔可以走啊，因為你哋嘅同事已經叫我落晒所有嘅RN（報案編號），要告佢哋㗎啦。」除了要所有人不能走外，更說：「出面嗰班人話如果我唔出去就打我啊！」但反被警員警告：「小姐，呢一啲嘢唔好亂講啊！」「夜香姐」更「直接吩咐」警員：「全部後面嗰啲唔可以走，要拉佢哋啊！」認真巴閉。

葉小姐敲「夜香姐」的門，讓她出來直接對話。(節目截圖)

俞可程表示聽到屋內有聲，但「夜香姐」就是不肯現身。(節目截圖)

最後「夜香姐」報了警。(節目截圖)

最後「夜香姐」報了警。(節目截圖)

最後「夜香姐」報了警。(節目截圖)

警員最後入內傾談完一輪後就離開了「夜香姐」的家，沒有進行任何的行動。

警員最後入內傾談完一輪後就離開了「夜香姐」的家。(節目截圖)

警員沒有進行任何的行動。(節目截圖)

警員最後入內傾談完一輪後就離開了「夜香姐」的家。(節目截圖)