網瘋傳薛家燕被年輕男友騙走2億身家　發聲明澄清現階段生活美滿

現年75歲的資深藝人薛家燕（Nancy）情路坎坷，她1984年下嫁越南華僑石保慶，可惜婚姻只維持7年便決定離婚，因為石保慶拋妻棄女離家出走，而薛家燕離婚後便復出幕前，獨力養大兩女一子。薛家燕離婚後一直單身直至2018年，便認識了比她年輕17年的男朋友Andy，但因為二人年齡差距甚大，令薛家燕感到擔心二人未能走到最後，於是一度提出分手，之後二人又成功復合。

現年75歲的薛家燕2018年認識了比她年輕17年的男朋友Andy。(葉志明 攝)

但近日網上瘋傳薛家燕被男朋友Andy騙走2億身家，早前她出席活動時曾回應有關傳聞，指並沒有被騙身家之事，更指自己沒有2億。不過事件傳得沸沸揚揚，薛家燕為免事件愈來愈亂，昨日（5日）特別發聲明表示：「以上提及內容全部為虛假資訊。」

薛家燕發文表示騙身家全部為虛假資訊。(facebook@薛家燕 Nancy Sit)

薛家燕聲明全文如下：

有鑒於近日發現在社交媒體上流傳有關本人感情生活出現問題以及被騙金錢等不實資訊，特此澄清這些新聞純屬虛構，這些網站憑空創作錯誤訊息搏取流量及點擊率。



本人薛家燕特此聲明，本人現階段生活非常美滿充實，希望相關機構及媒體停止對本人私人生活及身邊的朋友作出不實報導！對於未經許可盗用本人之名字及肖像進行「看圖作文」之行為，本人保留法律追究權利，請相關專頁及媒體立即將該貼文及影片下架！



透過此次事件，我收到了很多朋友的關心，雖然屬不實傳聞，但亦感受到大家溫暖的問候，謝謝身邊朋友以及支持者的信任以及支持，我非常感恩，也藉此感謝大家關顧！希望大家不要再誤傳以及誤信不實流言。

