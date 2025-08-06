關楓馨黃美棋瘋狂打卡曬美好身材　羅天宇惜肉如金着T恤浸溫泉

由薛家燕、冼靖峰（Archie）、何沛珈（Roxanne）、關楓馨（Fabi）、羅天宇（Joey）和黃美棋（Meiki）擔任主持的TVB新節目《玩轉粵東粵北懶人包》，周三至周五播出的第三至第五集，「至醒隊」及「至叻隊」除會帶家燕姐繼續大歎各種特色美食，包括潮汕牛肉火鍋、地道普寧豆醬菜式、生醃海鮮、潮汕地道小食、清遠麻雞及金獎烏鬃鵝等,還會走訪靚爆秘景、國風特色酒店及養生溫泉。除有兩位靚女主持 Fabi 及美棋大晒美好身段；相反羅天宇和冼靖峰落水必定穿T恤，只能隱約見到羅天宇結實胸膛及麒麟臂，認真惜肉如金。

浸咗好多個溫泉。

黃美棋騷美好身材。

關楓馨瘋狂打卡。

羅天宇惜肉如金，着住T恤浸溫泉，但貼身衫下仍見結實胸膛及麒麟臂。

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玩完成隻艇裝滿水

另 Fabi、美棋及羅天宇還展開了一場別開生面的「峽谷秘境探險」，當中除有全長 329 米、曾被認證為「世界最闊的觀瀑玻璃橋」；全長 302 米、曾被認證為「世界最長的懸空玻璃平台」及懸崖飛車外，天宇與美棋還挑戰了全程長達6063 米、最快時速 72 公里的飄流運動！鏡頭所見，飄流全程水流相當急，不但天宇與美棋 BB 玩到「靚樣盡毁」(二人多番被飄盪至面目模糊)，二人玩畢後整隻艇更是「裝滿水」。玩到「頭髮亂了」的天宇期間還大呼:「真係要識得珍惜生命」。

有全長 329 米、曾被認證為「世界最闊的觀瀑玻璃橋」。

呢個打卡位,靚得嚟又有啲驚險咁。

節目中還介紹了不少打卡靚景，當中除了 Fabi 與美棋站在看似懸空的相架框及巨型佛手上的打卡位夠晒驚險兼美感，家燕姐的打卡靚相亦相當搶焦，在Roxanne 等人引領下，家燕變回「花漾少女」，不停在鏡頭前大晒「少女打卡 5式」，喜感美感兼備，另還有全程約 1500 米的地下河靚景探秘亦絕對不容錯過。

懸崖飛車。

懸崖飛車。

懸崖飛車。