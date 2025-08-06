殿堂級歌手愛女21歲生日愈大愈靚　擁猛料人脈出道成最強新人

鍾鎮濤與老婆范姜素貞育有兩女鍾懿及鍾幗，大女鍾懿（Blythe）日前迎來21歲生日，鍾鎮濤在微博曬出為愛女慶生的照片，並寫道：「鍾懿滿21歲了，和她與她的最好朋友去她最喜歡的餐廳吃晚飯，生日禮物裡有爸媽送給她人生的第一支手錶，事業上也剛有個好的起步，學業上也有另一個新開始，願她順利踏入一個樂也洋洋的豐盛人生💖」相中所見，鍾鎮濤攬實囡囡，身穿黑色吊帶連身短裙的鍾懿女大十八變，愈大愈靚女！

鍾鎮濤同三個女兒。（微博@鍾懿Blythe）

兩父女感情好好。（IG@blqthe）

一起出席活動。（微博@鍾鎮濤）

鍾懿大曬火辣比堅尼照。（IG@blqthe）

以藍色比堅尼上陣的鍾懿在沙灘上大擺Pose影相。（IG@blqthe）

一身古銅色膚色十分搶鏡。（IG@blqthe）

大展健康性感美！（IG@blqthe）

長腿！（IG@blqthe）

21歲生日！（微博@鍾鎮濤）

21歲生日！（IG@fan_fan_fanchiang）

21歲生日！（IG@fan_fan_fanchiang）

鍾懿自小已甚有表演慾，不時同爸爸鍾鎮濤一起上台演出，2022年她到英國倫敦升學，修讀與電影有關的課程。去年鍾懿放暑假由英國回來，並參加內地歌唱節目《奔赴！萬人現場》正式出道，繼承爸爸衣缽做音樂人，更獲得多位巨星拍片支持，可謂是眾星捧月！今年6月，從英國大學畢業的鍾懿在內地綜藝節目《閃光的夏天2》中亮相，在早前播出的一集中她與同樣來自香港的曾比特一起合唱《黃種人》，更直言不諱表示：「我們是中國人，然後我們是愛國的孩子，為我們中國人感到驕傲！」獲網民大讚！上個月初鍾鎮濤公布喜訊，鍾懿獲北京電影學院取錄成為導演系研究生，前途一片光明！

鍾懿細細個已在紅館舞台上自彈自唱，絕不欺場。（資料圖片）

不時同爸爸鍾鎮濤一起上台演出。（IG@blqthe）

正式出道！（微博@鍾鎮濤）

最強新人！（IG@blqthe）

有台型。（IG@blqthe）

張學友、梁家輝、杜德偉、關之琳、舒淇、任賢齊、陳小春、楊謹華、溫拿等錄製VCR為她打氣。（微博@鍾懿Blythe）

Fit！（IG@blqthe）

參加內地綜藝節目《閃光的夏天2》。（IG@blqthe）

與同樣來自香港的曾比特一起合唱《黃種人》。（微博@鍾懿Blythe）

獲網民大讚！（影片截圖）

獲網民大讚！（影片截圖）

表現得到叔伯們的一致認可！（影片截圖）

上個月初鍾鎮濤公布喜訊，鍾懿獲北京電影學院取錄成為導演系研究生。（影片截圖）

錄取通知書。（影片截圖）

錄取通知書。（影片截圖）

錄取通知書。（影片截圖）