知名導演67歲生日與細18年前女友並肩合照　曾教女方放膽演情慾戲

現年67歲的著名導演兼監製高志森，與49歲、有「舞台劇女王」之稱的焦媛多年來合作無間創造出無數經典舞台劇，二人曾有一段長達21年的「父女戀」，更屢傳婚訊。直至2020年初，焦媛接受訪問時爆喊透露與高志森已分手一年多，指分手不涉及第三者，主因是隨着年齡增長想法有所改變，強調工作伙伴關係不變，並視高志森為一世的老師。

焦媛高志森相戀21年。（微博：@焦媛實驗劇團）

分手再見亦是朋友

高志森和焦媛分手後再見亦是朋友，間中亦會流出合照。今日是高志森的67歲生日，昨日（5日）二人再度合體一齊出席飯局，曾參加《中年好聲音1》的潘世華在社交平台發文寫道：「開心飯聚，春天大家庭，最高領導高導演生日飯聚多謝高導、Perry老師同祺導出席☺️☺️8、9月之星生日快樂🎂🎂」。桌上有壽桃，高志森將身體靠近焦媛肩並肩影相，大合照中更見二人是坐在中間位置，盡顯地位。

高志森67歲生日，與舊愛焦媛並肩合照。（ig@stanleyslok）

二人坐正中間。（ig@stanleyslok）

高志森舉起手指公，前面有壽桃。（ig@stanleyslok）

焦媛曾被指做「小三」

焦媛就讀香港演藝學院時，因參與學校音樂劇演出認識高志森，後更獲對方邀請組成劇團，其後二人墮入愛河，但當時高志森並未公開宣布已離婚，焦媛被指是第三者。焦媛早幾年接受訪問時剖白：「當時外界傳我係『小三』，其實我同高生一齊嘅時候，佢已經同前妻離咗婚，只不過佢無特別對外公布，當時我都無特別唔開心，因為我知道佢對我好就得。我覺得兩個人係最艱難嘅時候，反而感情係最好。」

獲鼓勵演情慾戲要去到盡

多年來二人在公在私都密不可分，焦媛指高志森無論在事業或愛情上都教識自己好多，不反對演出情慾戲之餘，並鼓勵他去到盡：「我之前挑戰演大膽嘅情慾戲，其實都係佢鼓勵我去試吓，佢仲同我講『千祈唔好就住，要做就一定要做到最好』，令我更放膽去演繹。」年前曾多次傳出高志森計劃迎娶拍拖多年嘅焦媛，2012年高志森更表示「我出年四月有期，會同焦媛旅行結婚。」想不到最終不是「婚」訊而是「分」訊。

焦媛同高志森不經不覺已經分手6年。（微博：@焦媛實驗劇團）

焦媛指分手不影響二人日後繼續做工作伙伴。（微博：@焦媛實驗劇團）

焦媛同高志森再見亦是朋友。（微博@李力持）

高志森與焦媛到Ming Sir家中作客。（微博@高志森）

焦媛曾獲高志森鼓勵，演情慾戲要去到盡。（IG@perry.chiuwoon）

焦媛有「香港舞台劇女王」之稱。（IG@perry.chiuwoon）

飾演鄧麗君的焦媛，共演唱鄧的29首經典歌曲。