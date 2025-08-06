ViuTV大地震｜魯庭暉一手捧紅MIRROR　演唱會意外後被轟潛水

MakerVille大地震出現高層變動，電訊盈科媒體集團董事總經理Janice Lee向員工發出內部信件，稱身為MakerVille行政總裁的魯庭暉即日離任，由金廣誠接任其職位。魯庭暉原任ViuTV董事兼總經理，並以真人騷選秀節目《全民造星》作為ViuTV的主打節目，成功捧紅男團MIRROR，連團名都由他一手促成，可謂是「MIRROR之父」！

魯庭暉未到40歲，帶領團隊營運第三個免費電視台。（李孫彤攝）

原任ViuTV董事兼總經理。（羅君豪攝）

以真人騷選秀節目《全民造星》作為ViuTV的主打節目。（符祥定攝）

魯庭暉表示，邀得韓星宋慧喬及宋仲基為開台造勢。（符祥定攝）

魯庭暉曾參與節目《G-1格鬥會》、《跟住矛盾去旅行》製作。（資料圖片）

魯庭暉（節目截圖）

成功捧紅男團MIRROR。（資料圖片）

魯庭暉不時在社交平台寫下與旗下藝人的相識經過，從而給予支持和鼓勵後輩。（魯庭暉IG圖片）

MakerVille行政總裁魯庭暉、ViuTV高層金廣誠。（葉志明攝）

直至2022年4月魯庭暉離開ViuTV，擔任電訊盈科媒體集團旗下公司MakerVille的行政總裁，主力管理藝人業務，集中發展MIRROR、ERROR、COLLAR等藝人，同時協助Viu擴展演唱會、電影等多元化演藝事業發展，為ViuTV提供內容創作及擔董事會成員。不過同年7月28日，在MIRROR第四場演唱會中，COLLAR成員So Ching的男友李啟言（阿Mo）在Edan及Anson Lo表演《Elevator》時，被墮下的巨型屏幕擊中，演唱會即中止，傷者被送往伊利沙伯醫院治理。而翌日（29日）凌晨12點49分魯庭暉趕抵醫院了解傷者情況，之後更到六樓ICU病房探望情況嚴重的阿Mo，至凌晨1點19分仍未離開病房。

2022年7月28日，在MIRROR第四場演唱會中，COLLAR成員So Ching的男友李啟言（阿Mo）在Edan及Anson Lo表演《Elevator》時，被墮下的巨型屏幕擊中。（資料圖片）

魯庭暉趕抵醫院了解傷者情況。（資料圖片）

MakerVille行政總裁魯庭暉到醫院了解。

魯庭暉在醫院向記者交代情況，對於發生的意外事件再一次鄭重道歉，他說：「我哋盡我哋全力幫傷者家人同傷者，我哋同家屬有溝通，得到同意有最新Update，阿峯係輕傷，擦損咗，拉傷，醫生建議留院觀察，冇大礙可出院，阿Mo喺ICU，清醒，可以同醫生溝通，要再做一系列檢查。」不過魯庭暉在當日鞠躬道歉後一直對阿Mo事件封口不回應，直至2023年7月才被目擊低調出席Jer的演唱會和《全民造星V》總決賽現場，同年9月，魯庭暉兼任OTT平台Viu營運總監（COO）。

魯庭暉交代情況。（胡凱欣攝）

魯庭暉鞠躬致歉。（胡凱欣攝）