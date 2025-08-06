魯庭暉棄海外工作回港做ViuTV總經理　因一事轉向低調更甚少受訪

MakerVille今日（6日）突然傳出高層變動的消息，公司向員工發出內部郵件，表示魯庭暉將離任行政總裁一職，而行政總裁則由金廣誠接任。現年45歲的魯庭暉2004年大學畢業後選擇投身廣告業工作，之後曾在多間知名廣告公司工作，曾獲美國蘋果公司委任為亞洲區創意總監。但在2010年放棄美國事業回港發展，回港後加入了電訊盈科集團，曾於集團內擔任多個職位，例如：電視及新媒體高級副總裁（策略）、節目及廣告部門等。直至2014年魯庭暉獲委任為香港電視娛樂有限公司董事、總經理一職，當時亦有份參與籌辦新的免費電視台「ViuTV」，開台後掌管其電視業務工作。

MakerVille行政總裁魯庭暉、ViuTV高層金廣誠。（葉志明攝）

魯庭暉接任ViuTV總經理直至2022年4月，他卸任香港電視娛樂有限公司總經理一職，改為出任電訊盈科旗下另一公司「MakerVille」的行政總裁，專注於內容創作、藝人管理及活動管理的工作。翌年9月，魯庭暉兼任OTT平台「黃Viu」營運總監（COO），直到2025年8月，他離任MakerVille行政總裁。

魯庭暉辭任行政總裁一職。

當年魯庭暉加入ViuTV後，選擇以實況娛樂節目（真人實境節目）作為新電視台的主打節目，而ViuTV最為人認知就是打造了《全民造星》系列節目。為演藝界帶來備受追捧的新血，例如：MIRROR、ERROR、P1X3L、COLLAR、ROVER等組合。魯庭暉除了《全民造星》系列外，《膠戰》系列亦是他一手打造，最後卻開了一輯又一輯。

魯庭暉加入ViuTV後打造了《全民造星》系列節目。（節目截圖）

魯庭暉不時在社交平台寫下與旗下藝人的相識經過，從而給予支持和鼓勵後輩。（魯庭暉IG圖片）

但自己2022年7月MIRROR紅館演唱會發生墮屏意外，導致舞蹈員李啟言（阿Mo）受重傷，魯庭暉當晚於深切治療部接受訪問後，便轉向低調。當時他表示：「阿Mo喺ICU，清醒，可以同醫生溝通，要再做一系列檢查。」之後便甚少接受訪問，他的社交平台更於2022年7月後再沒有更新。

2022年發生MIRROR紅館墮屏意外，集團兩大高層陪魯庭暉於醫院見記者。（胡凱欣攝）

2022年發生MIRROR紅館墮屏意外，集團兩大高層陪魯庭暉於醫院見記者，並鞠躬道歉。（胡凱欣攝）

魯庭暉事後雖然甚少接受訪問，但就一直有出席旗下歌手的演唱會及公開活動。