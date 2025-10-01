Babyface戀KOL Nina再火速分手落晒形　慨嘆：美好時光不一定長久

網紅Babyface當初因TVB節目《呃錢》而成名，他以苦主黃先生身份受訪，表示搵婚介公司介紹對象，最終遭騙取2萬多元。自信心爆棚的他在節目上頻爆金句，講到A0原因，他說：「因為工作關係，無咩時間去搵我想要溝嘅女人，另外我外貌上都要有少少要求，所以一直拖住。」又對自己苦無對象感不解說：「自己有baby face，點會無市場呢？」而「Babyface」之名而此而來。

之後他開始向「東張女神」梁敏巧發動攻勢，表示要於30日內追到對方，雖然都引起不少話題，不過就慘食檸檬。但他鍥而不捨，再去《女神配對計劃》追梁敏巧，不過都慘遭拒愛，他亦落下男兒淚決定放下對方，邁向下一階段。最終Babyface竟然比梁敏巧更快有新戀情，火速戀上KOL妮娜（Nina），二人還高調亮相動漫節和TVB節目《奇情谷》曬恩愛，女方更稱當初是被「沙灘約會」招數感動。此外，Babyface更推翻之前的言論，稱自己拍拖次數為A3，並非A0。

然而，Babyface與Nina最近竟驚爆分手，早前男方在社交平台拍片尋人，他說：「我真係唔明囉，點解我次次打俾你，或者WhatsApp你，你都好難覆返我機，但人哋揾你，你又好易覆返人哋，永遠係得你揾我，我就揾你唔到嘅，唉！」男方其後在社交平台發文宣布分訊：「經過最近嘅思考和對話後，雙方決定分開，本人回復單身，美好時光不一定天長地久，感謝Nina付出，祝福她一切順利。」而Nina亦發文：「相信大家都知道了，是的，我與Babyface分開了。感謝相遇，也感謝過去的時光。這理解這是我們共同的決定，並給予我們一些空間。我會繼續努力投入工作，謝謝所有關心，請勿擔心。」而日前Babyface出席活動時，一臉落寞，似乎仍未從失戀陰霾走出。

