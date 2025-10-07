前TVB財經主播小登科歷代主播雲集 駱文捷流下開心淚：男神封盤
撰文：程嵐風
前TVB財經主播陳正犖（Lloyd）2018年離開TVB主播行列，轉職為高級投資策略師，日前他小登科，林小珍、盤翠瑩、張文采、駱文捷、姚雋彥、李朗怡、馬秀全、李穎琳、陳聞賢等齊齊到賀，相信是雲集了最多歷代TVB新聞主播一次，掀起不少集體回憶。
陳正犖在TVB工作7年，人緣極佳，與不少已經離巢，或已退出主播行列的主播感情依然十分好，一直保持聯絡。婚宴當晚，大家難得相聚，亦以不同組合合照。至婚宴尾聲，大家與一對新人齊齊上台唱歌，盤翠瑩在IG限時動態分享片段，並說：「無試過去飲會走到上台唱歌，因為大家都好愛你哋，等咗呢日太耐，要幸福呀！High到爆的wedding party，要幸福。」
大家玩得非常盡慶，在社交平台分享合照，並送上祝福，林小珍寫道：「全城最靚主播齊賀Lloyd 哥！永遠甜蜜幸福！」駱文捷亦留言：「人生有個真正朋友，恭喜男神封盤，再集結跨代TVB台前幕後，勁！ #祝幸福快樂 #開心的眼淚 #瘋狂的cantopop」。
陳正犖畢業於香港中文大學政治及行政學系，在2009年及2011年先後於now財經台及TVB新聞工作，並晉升至TVB新聞首席財經主播。2015年擔任翡翠台晚間新聞改革後的固定財經主播，並主持《交易現場》等即市節目。2016年起為無綫財經台多個旗艦節目擔任首席主持，如《智富360》、《十點無綫財經》、《2017財經大事回顧》等，因笑容親切、反應敏捷而深受歡迎。在2018年離開TVB後，轉職做高級投資策略師。