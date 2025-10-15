向太揭女星愛嫁富二代無好結果　談亞洲影后嫁豪門一原因走上絕路

影視大亨向華強的太太向太陳嵐近年活躍社交平台，不時拍片分享舊日往事及昔日秘聞，吸引不少網民觀看，引起許多關注。近日，她就拍片中大談女星嫁入豪門的秘辛，直言：「10個女星嫁富二代，9個沒好下場」，向太表示很多女星都夢想嫁給富二代，可是她們往往沒有好結果。向太解釋是因為富二代的錢來得容易，故不懂得珍惜，他們對金錢揮霍無度之餘，對感情也難以專一。

向太大談女星嫁富二代。(影片截圖)

向太以香港第一代亞洲影后為例子，指當年「雲南王」的兒子出盡法寶才追到她，兩人拍拖不久便結婚了，影后為照顧家庭而息影。可是她的丈夫婚後依然在外拈花惹草，影后因受不住丈夫花心成性，最終走上絕路。向太說：「當時也有些小道消息，說她覺得丟臉就自殺了。」不少網民熱議根據向太所講的線索推測，就估這位影后就是林黛。林黛是香港50、60年代紅極一時的女星，曾四度獲得亞洲影展最佳女主角。林黛的丈夫龍繩勳，正是「雲南王」龍雲的第五個兒子。有傳龍繩勳婚後仍到處風流，與林黛的感情出現裂痕。1964年，29歲的林黛於家中服食過量安眠藥及吸入煤氣自殺身亡，當時有報道指林黛在遺書中問丈夫：「我死了，你後悔不後悔？」

不過，向太在片中也有提到並非所有女星嫁入豪門都以悲劇收場，她認為富二代的家庭背景和個人教養，是決定婚姻會否幸福的關鍵。向太舉例說尤敏和葛蘭這兩位女星，她們分別嫁給同一個家族的富二代兄弟，婚姻生活就十分幸福美滿。