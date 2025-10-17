王晶狠批頂流女神走紅全靠包裝　唔覺靚：我連王祖賢都覺得不夠美

著名導演王晶近年經常透過個人頻道分享娛樂圈秘聞及個人意見，吸引不少觀眾收看，引來許多話題。近日王晶就談到「台灣第一美女」林志玲，認為對方是偶像式捧紅的，直指她的演技實屬一般，完全是包裝出來的美麗。

王晶近年經常透過個人頻道分享娛樂圈秘聞及個人意見，吸引不少觀眾收看。（視覺中國）

模特兒出身的林志玲擁有出眾外型，在2004年初開始迅速走紅，成為不少人心目中的完美女神代表。而原來在她走紅前，導演王晶已有留意她：「她完全沒有紅之前，我已經看中了她。我在台灣的很多雜誌看到她，我就說這個女孩子行，她是台灣一家模特公司，就是很高姿態的。」

王晶認為林志玲是偶像式的捧紅。（影片截圖）

林志玲有「台灣第一美女」稱號。（林志玲微博圖片）

王晶還分享有一次大家在香港約見面，在談及電影上一些合作事宜時，林志玲方就拒絕簽長約（電影合約）：「我就約她，當時我是幫寰亞在做一點事情，我就把她約來香港，跟寰亞的老闆林建岳見面，那時候她可能還沒做一些醫美，有些不一樣的，然後就是我們說電影簽給我們吧，那她的公司說一部一部簽她們就願意，簽長約就不簽，那我們一看你都沒紅，幹嘛要簽你呢？大約我們那次見面之後的三年後，她紅了，完全就是偶像式的捧紅。」

林志玲曾演出多部電影作品。（影片截圖）

對於林志玲曾被視為「國民偶像」，是不少男生心目中的完美女神代表，王晶就表示：「我倒完全沒有感覺，對她，我連王祖賢我都覺得不夠美，她怎麼會覺得美呢？」對她的美麗外表完全是無感。

林志玲是模特兒出身。（林志玲微博圖片）

而林志玲除了外型出眾備受關注之外，亦曾參演多部電影演出，包括《赤壁》、《101次求婚》、《吃吃的愛》等，演技上一直有所爭議，對此，王晶就認為：「你看她有哪一部戲演的好？很一般咯，她就是一種包裝出來的美麗。」