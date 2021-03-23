鄭爽消失2個月終現身美國爭撫養權　承認曾諮詢關於流產等問題

撰文： 洪曉璇 最後更新日期： 2021-03-23 15:35

鄭爽事業停滯。（微博@女兒們的戀愛）

鄭爽封殺前最後錄製中的綜藝節目。（VCG）

內地女星鄭爽年初被爆出同前男友張恒於美國搵代孕產子，及後傳出棄養醜聞震驚娛樂圈，及後被當局點名列為「劣跡藝人」全面封殺，演藝事業一鋪清袋。消失2個月後，鄭爽終於再現身，22號佢喺美國露面，為同張恒爭小朋友扶養權官司出庭作供，席間更透露搵代孕原因及未來工作規劃。

鄭爽被爆同前男友張恒在美國找代孕。（影片截圖）

鄭爽喺庭上表示，2018年開始同張恒討論搵代孕一事，鄭爽指自己為工作節食導致心臟唔好，怕懷孕會有風險，最終二人共同決定搵加州代孕機構，搵代母生下兒子Lucas及女兒Luna。但隔年9月鄭爽發現張恒手機出軌證據因此決定分手。

鄭爽恐難復出。（微博@女兒們的戀愛）

據《新浪娛樂》報道，鄭爽被法官問到分手後係咪有諗過要代孕媽媽人工流產，佢表示因為當時無法確定畀唔畀到幸福美滿成長環境畀一對小朋友，的確有諮詢關於流產、送養領養及停止代孕等問題，但情緒穩定後並無要求人工流產。鄭爽亦透露自己暫時會留喺美國，有6個月簽證，暫未有演藝計劃，希望先全力爭取小朋友扶養權。下一次開庭將在當地時間4月6日上午9點。