再見愛人5｜李施嬅力數車祟健不是　再多道歉都冇用：沒有意義

現年44歲的李施嬅與前未婚夫車崇健近來一同參與內地綜藝節目《再見愛人5》錄製，引起不少關注及話題。而節目在昨日（24日）播出第二集，他們分享在這段感情遇到的問題，其中女方直指男方在多個層面上做得不夠好，不主動合作辦婚禮、沒有誠意陪伴、在一起後少了關心等，令到她最終覺得：「對我來說他說甚麼對不起，對我來說沒有意義。」更在鏡頭前落淚。

二人在新一集節目中大談遇到的問題 。（影片截圖）

「求婚」這回事在一段感情中是非常重要的，而李施嬅亦有提前告知車崇健自己對求婚戒指的要求，但他似乎沒有放在心上，不是買小了就是買大了（求婚戒指），甚至乎買一個普通戒指去試驗對方，他表示：「我買了一個很普通，我都覺得非常非常普通的戒指給她，那個時候我就是想，試試吧，試試看看她，看她甚麼反應。我覺得我們兩個人在一起，這個戒指是需要的，那我沒有真的想去買一個，價值很高的給她，那個時候是這樣想的。」而他在講這段話時，全程在嬉皮笑臉，令不少網民看後相當氣憤。

車祟健嬉皮笑臉的態度，令不少網民看後相當氣憤。（影片截圖）

男方不主動辦婚禮

2021年李施嬅接受車崇健求婚，但4年過後依然沒有舉辦婚禮，原來在這些年中，她有主動提出過辦婚禮這個問題，但男方的舉動令她太失望：「他一直都說好呀，但是沒有，他沒有主動去想要搞這個事情，然後我媽媽就覺得，算了，不要再說了，然後就慢慢就沒人再說了。」而她亦揚言在一次想分手時有詢問過對方：「最後想我們都訂婚了這麼久了，你有沒有計劃過要放一些錢去給我們的婚禮，他說沒有。」既然他都這樣說，所以辦婚禮這回事久而久之就沒有再說下去了。

李施嬅直指男方不主動辦婚禮。（影片截圖）

李施嬅指控出車祟健許多問題。（影片截圖）

在一起後少了關心陪伴

李施嬅在節目中透露，在剛認識車崇健的時候，他會花時間聊天關心，但在一起後就少了關心及陪伴，針對她的指控，車崇健就表明：「我是這樣想的，你人這麼好，你都跟我一起，我應該再努力一點去工作，我覺得她很厲害很有名，我不想做她的男朋友的時候，沒有成就，我不想走出來的時候，他不配她這樣。」但李施嬅聽後完全不同意，認為他所說的根本是藉口：「你根本就是一個努力工作的人，你真的很愛你的工作，你愛你的工作比愛我更多，所以你才會這樣，其實不是為了我的。」

車祟健與李施嬅拍拖後少了關心。（影片截圖）

男方沒有誠意陪伴

喜歡潛水的李施嬅很希望車崇健能陪伴自己玩潛水，但他連嘗試也沒有去嘗試，只是說自己不喜歡潛水，水性不是那麼好，這一點令她很是傷心，她表示：「不是說我喜歡做的每一件事，我都需要你陪，但有的東西我是最喜歡的，我覺得很重要在我生命中。那你還是要給一些誠意去做。」她還舉出實證：「你去做打籃球，我沒有說我好愛，但我會陪你去打，我打到我的腿那個大拇指的那個指甲，掉了四次，整個都掉了，我都沒說甚麼。」

她很希望車崇健對自己喜歡的事情能夠上心：「我覺得你起碼去學去考個牌，你知道我這個真的是恐懼，我真的是接受不了，我試過了，我會可以。但你嘗試都沒嘗試過。」他聽後隨即就表示現在會去考牌。

李施嬅指車祟健在很多事情上沒有誠意。（影片截圖）

李施嬅對車崇健的說話失信心

對於李施嬅的指控，車崇健不停承認錯誤不斷說：「對、對、對。」甚至乎表示會改，但這些話她已聽了8年了，似乎不太相信對方：「確實是他說得太多了，就算他今天說他錯了他會改了，我真的聽了沒有一千次，都有五百次吧。所以對我來說他說甚麼對不起，對我來說沒有意義。」甚至一度講到落淚，車崇健認為他們遇到最大的問題就是沒有時間坐下來溝通，但李施嬅則表示他們最大問題就是大家在不同的頻率上，所以就會產生一堆問題。

李施嬅講到落淚。（影片截圖）