《臥底5.0》收視創新高　盧頌恩愈拍愈肥：公司完全唔理，好正！

2009年21歲入行，現年37歲的盧頌恩(妹頭)，2014年起夥拍李尚正(阿正)主持《臥底旅行團》至今成為HOY TV王牌節目，最新一輯《臥底旅行團5.0》更創下逾6點（約39萬觀眾）收視紀錄。由𡃁模入行成為今天「有線一姐」的妹頭，接受雷霆881商業一台《星光背後》專訪，除了憶述七歲喪父、不理母親反對入行的經過外；更披露服務有線近15年，從沒計劃過檔、樂於當節目下把的因由；另外，妹頭近年逐漸變胖亦成節目焦點之一，她坦承與數年前創業投資足浴店壓力大有關，她說：「無得釋懷，只能夠適應，無乜所謂，因為身形多咗人談論都係一件好事！」

盧頌恩(妹頭)接受梁泰來訪問。

最新一輯《臥底旅行團5.0》更創下逾6點（約39萬觀眾）收視紀錄。

妹頭踩過界走出電視台，參與「試當真」告別作《墨魚遊戲2》，成為HOY TV唯一一位藝人！（IG@aiyanalo）

李尚正經常於節目揶揄盧頌恩當模特兒時期曾灌錄歌曲《下午茶》，當年妹頭弗爆清純的MV至今仍可於於網上找到。妹頭不諱言唸中學時已有夢想考演藝學院入行，惟母親反對令她轉讀理工，不過唸大學期間遇上當龍友模特兒的機會，輾轉又讓她走進娛樂圈，「我唔算𡃁模，𡃁模再索啲，嗰陣覺得好玩又賺錢又可以分擔媽咪負擔，當時好興『影會』，佢哋啲相機都好Pro喎，又打晒燈，係好多人一齊影一個女仔。我擺唔到性感甫士，都係扮可愛。」不過，這些龍友相卻令妹頭被Jam Cast公司看中，再羅致成旗下模特兒，之後安排她參與商台與TVB合作的《十人巷》，繼而讓她走上主持之路，分別於亞視講馬及有線主持足球節目。妹頭更指首兩、三年入行做Freelance主持收入極可觀，「最高峰試過月入六位，細個覺得好OK，但真係忙到無得休息，廿四小時不停Loop，我都唔明點解自己嗰幾年可以捱到同咁勤力。」

妹頭仍是模特兒的時代，出過首叫《下午茶》的歌，當時身型同現時分別頗大。（MV@下午茶）

妹頭（右）曾參與森美主持的J2節目《十人巷》，十位參賽者中只有她和林穎彤仍活躍幕前。（YouTube截圖）

近日網民回帶一段《十人巷》中妹頭的片段，英文名Grace的她叫自己做「龜仙人」，她當時留著長直髮、非常纖瘦，並一本正經及陰聲細氣地向鏡頭介紹自己，如像見工一樣。（J2《十人巷》片段）

妹頭透露：「喺個show入面，有首歌要著得比較性感，其實我擔心我媽咪點樣諗，佢曾經寫過封信畀我，佢話呢一項唔係靠你暴露就可以成功，我知佢support我，但係我覺得我有需要去解釋畀佢聽呢啲係專業，唔係我想賣弄嘅嘢。」（J2《十人巷》片段）

妹頭大騷舞技，又自爆2009年曾擔任「左麟右李」演唱會的舞蹈員。（J2《十人巷》片段）

被封為有線一姐，妹頭指她拍完《臥底》第二輯才正式簽約有線，「當時又講波又要講馬又拍其他嘢，就檔期就得好緊要好攰，就想揀定一個方向發展，有線嘅伯樂亦對我好好，就決定專注做綜藝。」《臥底旅行團2.0》2019年轉到免費頻道HOY TV播出後，阿正妹頭這對活寶貝人氣逐漸飊升，性格知足及樂觀的妹頭坦言從沒想過跳槽，「一嚟無人邀請(過檔)，自己亦無諗過，我覺得其他電視台唔缺我呢啲人，唔同台有唔同Style，大台要樣靚身材好，而我喺呢間電視台做得好舒服，亦好有感情，公司亦越來越有進步，無乜動機要走。」至於節目中經常要做阿正下靶，看似被欺凌，妹頭說：「阿正窒我就梗嘅，嬲唔落佢，佢咁得意搞笑，可能我內心強大，唔覺Bully我。佢笑人好高境界，唔會令人嬲，佢話我肥，咁我真係肥阿！我天生下把，我無問題。」

《臥底旅行團》系列是HOY TV王牌節目，一次又一次添食，如今已開到第五輯。（IG@aiyanalo）

妹頭唔介意做下靶。（《臥底旅行團5.0》）

二人成HOY TV皇牌主持。（IG@aiyanalo）

+ 1

相比2014年首輯節目，妹頭近數輯的《臥底旅行團》身形變化甚大亦備受談論，她指是因為疫情期間創業投資於足浴店承受壓力所致，「真係由創業一刻開始，真係壓力大，瞓覺前一刻都諗鋪頭濕碎嘢，譬如好細微嘅裝修改動、揀邊隻廁紙都不停諗，無得釋懷，只能夠適應，無乜所謂，因為身形多咗人談論都係一件好事，公司又完全唔理，好正喎！」

不少觀眾認定阿正妹頭是一對，其實妹頭一早有個拍拖超過十年的圈外男友，但她坦言已過了恨嫁的階段，「細個會諗結婚為生BB，但而家覺得唔生BB都OK，媽咪都過咗擔心同畀壓力嘅階段，因為感恩家姐已經結咗婚同生咗。我哋一齊咁多年，結唔結婚都無乜所謂，最緊要舒服同開心。」

妹頭喺疫情期間創業投資於足浴店承受壓力。（《臥底旅行團5.0》）

對比《臥底旅行團2.0》的泳衣相，妹頭當時確實瘦好多，不過她說好彩泳衣有彈性，所以肥了都著得落。（《臥底旅行團2.0》）

早前妹頭和阿正拍《臥底服務團》被網民偶遇，當時她仍然面圓圓，但食得好開心。（小紅書圖片）

雖然網民冇叫妹頭減肥，更指她愈肥愈紅，但她也不時自嘲已不再是「幕前樣」。（HOY TV）

《臥底旅行團3.0》中，妹頭著泳衣引起頗大迴響，節目阿正叫妹頭收埋肚腩，妹頭就笑問：「可唔可以畀個咕𠱸我？」好搞笑。（HOY TV）

當時妹頭的身型確實有肉，尤其是拍埋阿正度。（HOY TV）

拍節目去旅行團密密食，想唔肥都難。（HOY TV）