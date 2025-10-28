許紹雄逝世｜與佘詩曼《使徒行者》結緣　默契天生因一句說話上契

資深藝人「Benz哥」許紹雄病逝，終年76歲。其家人透過Benz哥好友黎芷珊向傳媒公布，許紹雄因癌症引發器官多重機能衰竭於今日凌晨2:30安詳離世。昨日有不少圈中好友更被急召到醫院見面，而遠在澳門的契女佘詩曼在接受傳媒訪問時，已忍不住爆喊，完成活動後立即趕回香港到醫院探望許紹雄。

許紹雄給觀眾的感覺風趣幽默，原來除了好戲外，他的家世都非常猛料。（葉志明 攝）

佘詩曼昨日下午在澳門接受傳媒訪問時，已忍不住爆喊。

佘詩曼完成澳門工作後即趕抵醫院探望許紹雄。（葉志明 攝）

佘詩曼完成澳門工作後即趕抵醫院探望許紹雄。（葉志明 攝）

許紹雄生前與佘詩曼感情要好，兩人曾於2009年合作無綫劇集《絕代商驕》，其後於2014年再度於劇集《使徒行者》中聚首，兩人曾在劇中建立了一段父女間的親情，更延續到戲外，二人還上契，且巧合的是，許紹雄女兒許惠菁的英文名與阿佘一樣叫Charmaine，頗有緣分。佘詩曼曾在內地真人騷《無限超越班》中透露，在許紹雄身上感受到久違的父愛。

許紹雄生前與佘詩曼感情要好，兩人曾多次飾演父女。（視覺中國）

佘詩曼曾在內地真人騷《無限超越班》中透露，在許紹雄身上感受到久違的父愛。（節目畫面）

許紹雄去年接受《香港01》專訪時，談到契女佘詩曼，直言有時人與人「夾就係夾」，而他與阿佘之間的默契是天生的，兩人已多次合演父女，至今次拍攝《家族榮耀之繼承者》才上契︰「開拍前她打電話給我，說：『老竇，我呢部戲又做你個女喎。』那時我都未答應接拍，她叫我演啦，然後我就說好吧好吧，我說那不如乾脆上契，就是這樣結緣。」

佘詩曼與許紹雄在《使徒行者》結下父女緣。（劇集畫面）

佘詩曼與許紹雄在《使徒行者》結下父女緣。（劇集畫面）

佘詩曼與許紹雄在《使徒行者》結下父女緣。（劇集畫面）

許紹雄更大讚這位契女不但好戲，而且有義氣又沒有架子，對所有人都不錯。笑問會否介紹男生給仍是單身的阿佘？他笑言：「有次我取笑她那麼久了還是單身，她就說：『嘿！你咁睇小我㗎老竇！你點知我冇呀？』其實可能真的沒有。」