陳懿德《聲秀》被力數七宗罪　網民反撃是TVB技術問題導致說錯名

TVB歌唱比賽《聲秀》於過去的周日已經圓滿結束，經過激烈競逐後，冠軍寶座由馮熙燮奪得，柯雨霏屈居亞軍，胡子貝則奪得季軍兼「觀眾熱選聲秀大獎」。但是比賽結束後，有網民對節目有不少的批評，而主持陳懿德方面則是最多批評。

網民力數陳懿德，指她在主持方面力有不逮，直指主持功力未到家，未能完全駕馭今次的決賽場面。最多人談及的一定是宣布季軍時讀錯人名，當時她看背後的熒幕讀出季軍的名字，但她卻把胡子貝讀錯為穎喬，令場面極為尷尬。穎喬與胡子貝都沒有走出來接受獎項，直到陳懿德讀回對的名字後，胡子貝才走出來接受季軍的獎座。有網民就此替陳懿德感到不值，不停翻找資料，重覆確認是否真的是陳懿德出錯，最後被網民找到問題所在。

網民於社交平台發文表示為陳懿德平反「七宗罪」：「德德大平反講錯季軍真係技術問題。」當中網民亦拍片指出是什麼技術問題，他指在陳懿德說出季軍是穎喬時，穎喬的分數有閃了幾下，所以陳懿德才會讀錯季軍是穎喬：「德德係硬食呢一嘢嘅，因為當時閃燈係穎喬個名下面個分數，第一次係嗰度閃嘅，後尾先改正返係胡子貝下面嗰個分數閃，所以真係技術問題。」

除了讀錯名字外，亦有網民指陳懿德在最後叫評判按紅藍燈時，把柯雨霏跟馮熙燮的顏色混淆，令評判無所適從。但網民認為陳懿德即使說錯燈的顏色都不會影響評判的選擇，網民指陳懿德的確說錯了，但情有可原，力撐她到底。

還有陳懿德在節目途中突然大讚胡子貝比羅天宇帥，令場面尷尬，但網民則指自己不覺得尷尬，甚至覺得胡子貝一直比羅天宇帥，並不是陳懿德口中說的幾分鐘。網民更指陳懿德是為了搞氣氛：「我笑咗出嚟喎。」繼續力撐陳懿德。

對於陳懿德被批的「七宗罪」，網民認為是個人喜好：「佢做得唔夠好都係罪，好無稽好好笑。」之後他繼續表示陳懿德於今次節目中有進步的地方：「肉眼可見係有進步嘅，今次直播合格嘅，唔係佢嘅錯就唔好屈佢。」直指是技術出錯才令陳懿德被人批評，再引致出現這「七宗罪」。

網民表示陳懿德於今次節目中有進步的地方。(ig@taktakrachel)