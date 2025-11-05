林尚武患鼻咽癌逾廿年長期覆診控病情　堅強抗癌獲頒十大再生勇士

香港資深演員林尚武昨日驚傳心臟病發逝世，享年75歲。林尚武是香港戲劇界中堅份子，演出過多部舞台劇以及電影，他於1989年加盟無綫，在短短7年時間參演過40多部劇集，首部演出的劇集是《燃燒歲月》，飾演清末太監御廚「蒲公公」。林尚武於1996年離巢無綫，自此之後他已很少公開露面。

林尚武 (youtube影片截圖)

林尚武 (youtube影片截圖)

2017年，林尚武現身一個舞台劇慈善場分享會，當時的他身形消瘦，且要佩戴助聽器。林尚武透露自己在1994年患上鼻咽癌，患癌逾20年，需要長期覆診控制病情，身體狀況尚可，康復後便退居幕後。據悉，林尚武受鼻咽癌折磨影響了頸神經，做完化療後變得口齒不清。他接受訪問時表示雖然仍有戲癮，但因為口齒問題不能再演戲，只能專注文稿創作、作曲、填詞等幕後工作。他指面對癌症心態好重要，因為心情會影響新陳代謝多年來他一直堅強抗癌，樂觀面對。

林尚武於2004年因感冒菌入耳導致右耳失聰；2009年他患上嚴重偏頭痛，被迫解散由他成立的「如林服務社」劇團；2013年他獲「十大再生勇士」頒發傑出生命獎。林尚武經常在社交平台貼出他的詩詞作品分享，亦曾開設自家YouTube頻道，分享人生哲理。

林尚武於2020年生日貼出與家人的合照。(林尚武fb)

林尚武於他的fb分享詩句。(林尚武fb)

林尚武於他的fb分享詩句。(林尚武fb)

林尚武曾參演多套劇集。(劇集截圖)

林尚武曾參演多套劇集。(劇集截圖)

林尚武曾參演多套劇集。(劇集截圖)

林尚武曾參演多套劇集。(劇集截圖)